banner762
banner815
15 0
Hamitköy göleti de kurudu
Hamitköy göleti de kurudu
11 0
 
İskele’de 4. Kültürlerin Kaynaşması Etkinliği başladı
İskele’de 4. Kültürlerin Kaynaşması Etkinliği başladı
14 0
28 0
Larnaka Gençler Birliği yönetimi antrenörlerle sözleşme imzaladı
Larnaka Gençler Birliği yönetimi antrenörlerle sözleşme imzaladı
24 0
KTSYD üyeleri bilgilerini tazeledi
KTSYD üyeleri bilgilerini tazeledi
15 0
Dipkarpaz Zaferburnu yolunda yangın korkuttu
Dipkarpaz Zaferburnu yolunda yangın korkuttu
11 0
banner797

LBO Çocuk ve Gençlik Korosu kayıtları başladı

banner476

Lefkoşa Belediye Orkestrası (LBO), Çocuk ve Gençlik Korosu 2022-2023 sezonu kayıtları başladı.

banner825
LBO Çocuk ve Gençlik Korosu kayıtları başladı
 

 
Lefkoşa Türk Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, 8 yıldan beridir çocukları ve gençleri müzikle buluşturan koro, bu sayede müzik sevgisini aşılamayı, Kıbrıs’a dair besteler yanında, dünyadan da çeşitli besteleri gelecek nesillere öğreterek, yaygınlaştırmayı hedefliyor.

Müzik alanında önemli bir misyonu üstlenen LBO Çocuk ve Gençlik Korosu, yeni dönemde de çalışmalarını imkanlarını arttırarak, sürdürecek.

-4-16 yaş arasındaki çocuk ve gençler için kayıtlar başladı

Çocukların yaratıcılığını, konsantrasyonunu, özgüvenini ve iletişim becerilerini geliştirmeyi amaçlayan koroya 4-16 yaş arasındaki çocuk ve gençler kayıt yaptırabilecek.

Eğitmenliğini Hare Yakula, Buğce Dikmenay Özer ve Ercüment Şeker’in üstlendiği koro çalışmaları her Cumartesi 10.00-13.00 saatleri arasında Merkez Lefkoşa’da yapılacak.

LBO Çocuk Korosu kayıt işlemleri için 0533 840 2966 ile 0548 860 7611 numaralı telefonlara ulaşılabilir ve www.lefkosabelediyeorkestrasi.com adresinden kayıt yaptırılabilir.

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.