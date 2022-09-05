LBO Çocuk ve Gençlik Korosu kayıtları başladı

Lefkoşa Belediye Orkestrası (LBO), Çocuk ve Gençlik Korosu 2022-2023 sezonu kayıtları başladı.

Lefkoşa Türk Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, 8 yıldan beridir çocukları ve gençleri müzikle buluşturan koro, bu sayede müzik sevgisini aşılamayı, Kıbrıs’a dair besteler yanında, dünyadan da çeşitli besteleri gelecek nesillere öğreterek, yaygınlaştırmayı hedefliyor.Müzik alanında önemli bir misyonu üstlenen LBO Çocuk ve Gençlik Korosu, yeni dönemde de çalışmalarını imkanlarını arttırarak, sürdürecek.Çocukların yaratıcılığını, konsantrasyonunu, özgüvenini ve iletişim becerilerini geliştirmeyi amaçlayan koroya 4-16 yaş arasındaki çocuk ve gençler kayıt yaptırabilecek.Eğitmenliğini Hare Yakula, Buğce Dikmenay Özer ve Ercüment Şeker’in üstlendiği koro çalışmaları her Cumartesi 10.00-13.00 saatleri arasında Merkez Lefkoşa’da yapılacak.LBO Çocuk Korosu kayıt işlemleri için 0533 840 2966 ile 0548 860 7611 numaralı telefonlara ulaşılabilir ve www.lefkosabelediyeorkestrasi.com adresinden kayıt yaptırılabilir.