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Kuzey'de 11 yeni vaka daha

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Kuzey'de 11 yeni vaka daha

Sağlık Bakanı Pilli son 24 saatte  1723 test yapıldığını, 10 pozitif vakaya  rastlandığını 7 kişinin taburcu edildiğini açıkladı 

Sağlık Bakanı Ali Pilli yaptığı açıklamada, son 24 saate yapılan test sayısının bin 723, pozitif çıkan vaka sayısının da 10 olduğunu, pozitif vakaların 4’ünün hava yolu, 2’sinin deniz yolu ile ülkeye girenlerden olduğunu, 4’ünün de daha önce tespit edilen vakaların temaslısı olduklarından gözetim altında tutulanlarını ifade etti. 

Toplam vak sayısının 311’e ulaştığını belirten Pilli, son 24 saatte 7 kişinin de taburcu edildiğini, 
taburcu edilen vaka sayısının 211, tedavisi devam eden vaka sayısının 96, pandemi merkezindeki hasta sayısının 18, pandemi otellerinde takip edilen vaka sayısının 78 olduğunu, yoğun bakımda yatan hasta bulunmadığını belirtti.

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