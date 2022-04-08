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Küçüközdemir "İletişim ve teknoloji anlamında 4.5G ve fiber çok önemli"

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Eğitim alanında da teknolojik altyapı standardının yakalanmasının önemine dikkat çeken Küçüközdemir, iletişim ve teknoloji anlamında halkın hak ettiği noktaya taşınması için 4.5G ve fiberin çok önemli olduğunu vurguladı

Küçüközdemir "İletişim ve teknoloji anlamında 4.5G ve fiber çok önemli"

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdürü Murat Küçüközdemir ve beraberindeki heyeti kabul ederek görüştü.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, görüşmede, Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdür Yardımcıları Ahmet Avar, Ali Gürler, Burcu Topal ve Kurumsal Portföy Yöneticisi Osman Nazlı da yer aldı.

Projeleri ve çalışmaları hakkında bilgi veren Murat Küçüközdemir, yeni hükümetin hayırlı olması temennisinde bulunarak, Bakan Nazım Çavuşoğlu’na görevinde başarılar diledi.

Kuzey Kıbrıs Turkcell olarak eğitime her zaman destek verdiklerini ve bakanlıkla çok verimli projelere katkı sağladıklarını dile getiren Küçüközdemir, “Yürüttüğümüz çalışmalarla gerek pandemi öncesi, gerekse pandemi döneminde eğitim alanında önemli projelere imza attık, bundan sonra da atmaya devam edeceğiz. Çocuklarımız, öğretmenlerimiz kısacası eğitim camiamız bizler için çok önemli ve değerli. Onlara destek vermek bizlere mutluluk veriyor” dedi. 

Eğitim alanında da teknolojik altyapı standardının yakalanmasının önemine dikkat çeken Küçüközdemir, iletişim ve teknoloji anlamında halkın hak ettiği noktaya taşınması için 4.5G ve fiberin çok önemli olduğunu vurguladı.

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu ise sözlerine, ziyaret dolayısıyla Kuzey Kıbrıs Turkcell ekibine teşekkür ederek başladı.

Kuzey Kıbrıs Turkcell ile yürüttükleri iş birliğinin önemine vurgu yapan Çavuşoğlu, Kuzey Kıbrıs Turkcell’in projelerini yakından takip ettiğini ifade ederek, özellikle eğitime ve sosyal sorumluluk projelerine verdiği destek ve katkının önemine işaret etti.

“Eğitimin desteklenmesi ve teknolojik altyapının iyileştirilmesi açısından iki kurum arasında yürütülen iş birliği bu açıdan çok önemli. Bu iş birliğinin devamını sağlamak ve geliştirmek için birlikte çalışmaya devam edeceğiz” diye konuşan Çavuşoğlu, Kuzey Kıbrıs Turkcell ailesine eğitime, öğrencilere ve öğretmenlere verdikleri önemli desteklerden dolayı teşekkür etti.

Görüşmenin sonunda Murat Küçüközdemir, Bakan Çavuşoğlu adına dijital sosyal sorumluluk platformu “gonuldenbagliyiz.biz” üzerinden yaptıkları bağış için bir sertifika takdim etti.

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