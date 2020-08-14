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KTSO: “SOSYAL SİGORTA DESTEĞİNİN DÜZELTİLMESİ İŞTEN DURDURMALARI ÖNLEYECEK”

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KTSO’dan yapılan yazılı açıklamada, odanın, Temmuz ayında açıklanan ve yedi ay boyunca devam etmesi öngörülen yüzde 75’lik Sosyal Sigorta desteğinin, uygulamada yüzde 30’lara denk geldiğini ve amacına hizmet etmeyeceğini hükümet yetkililerine açıkça bildirdiği kaydedildi.

KTSO: “SOSYAL SİGORTA DESTEĞİNİN DÜZELTİLMESİ İŞTEN DURDURMALARI ÖNLEYECEK”

COVİD-19 pandemisinin yarattığı ekonomik krizde istihdamın korunması ve işletmelerin devamlılığı açısından önemli sıkıntılar yaratıldığı belirtilen açıklamada, bu kapsamda Başbakan Ersin Tatar ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu ile yapılan görüşmelerde, Sosyal Sigorta desteğinin bundan sonraki aylarda düzeltilmesi konusunda mutabakata varılmasının büyük önem arz ettiği ifade edildi.

Sanayi Odası açıklamasında, Başbakan’ın kendi açıkladığı destek paketinden farklı bir uygulamanın hayata geçirilmesini düzenleyebilme iradesini göstermesinin olumlu karşılandığı kaydedilerek yapılan bu düzeltme ile uygulanacak Sosyal Sigorta desteğinin, işten durdurmaları önleyeceğine inanç belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Bununla birlikte hükümetin, Başbakan’ın kamuoyuna Haziran ayında yapmış olduğu açıklama çerçevesinde 2. Ekonomik Paketinde eksik kalan diğer düzenlemelerini en kısa sürede ve doğru bir şekilde hayata geçireceğine inanmaktayız.

Pandeminin yaratmış olduğu sosyo-ekonomik sorunlar, turizm sektöründeki ciddi daralma, yükseköğrenim sektöründeki belirsizlikler, TL’nin değer kaybı gibi ciddi sıkıntılar içerisinde olduğumuz bu günlerde etkin yönetim sergilenmesi bu krizlerden daha az etkilenmemize neden olacaktır. Bu konuda KTSO olarak, hükümet çalışmalarına her türlü katkıyı koymaya hazır olduğumuzu belirtmek istiyoruz.”

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