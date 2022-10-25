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KTAMS ve Kamu-Sen: “KHK ile uzlaşı sağlandı”

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KTAMS ve Kamu-Sen: “KHK ile uzlaşı sağlandı”
Kamu Hizmeti Komisyonu’nun (KHK) gerçekleştirdiği sözlü sınavlara gözlemci olarak katılan KTAMS ile Kamu-Sen, adayların kriter puanları ve belgelerinin verilmesi konusunda komisyonla uzlaşı sağlandığını bildirdi.

Sendikalar yaptıkları ortak açıklamada, mülakatlara gözlemci olarak katılarak, üyelerini en iyi şekilde temsil edeceğini belirtti.
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