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"Konunun her yönüyle araştırılmasıyla ilgili tüm çalışmaların yakın takipçisiyiz"

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"Konunun her yönüyle araştırılmasıyla ilgili tüm çalışmaların yakın takipçisiyiz"

Başbakan Faiz Sucuoğlu, Polis Genel Müdürü Ahmet Soyalan ile görüşerek iş insanı Halil Falyalı ve Mustafa Demirtaş’ın hayatını kaybettiği silahlı saldırıyla ilgili bilgi aldı.

Konunun her yönüyle araştırılmasıyla ilgili yürütülen çalışmaların takipçisi olacaklarını kaydeden Sucuoğlu, ülkede böyle üzücü bir olay yaşanmasından büyük rahatsızlık duyduklarını ifade etti.

Başbakan Sucuoğlu, Polis Genel Müdürü Ahmet Soyalan ile makamında yaptığı görüşme sonrasında şu açıklamada bulundu:

“Sayın Polis Genel Müdürümüz ile bir araya gelerek dün akşam yaşanan bu üzücü olayla ilgili Polis tarafından yürütülen kapsamlı soruşturma hakkında bilgi almış bulunmaktayım. Konunun her yönüyle araştırılmasıyla ilgili yürütülen tüm çalışmaların yakın takipçisi olacağız. Ülkemizde böylesi üzücü bir olayın yaşanmasından büyük bir rahatsızlık duyduğumuzu ifade ederken, bu olayın açıklığa kavuşturulması, halkımızın huzuru ve güvenliği için mesai saati gözetmeksizin çalışmalarımız devam etmektedir.

Bu elim olayda hayatını kaybeden iş insanı Halil Falyalı ve koruması Murat Demirtaş’a Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı ve sabır dilerim. ”     

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