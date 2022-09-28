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Eğitim Bakanlığı’nı Ombudsman’a şikayet

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KTÖS, Eğitim Bakanlığı’ndan bilgi alamadıkları gerekçesiyle Yüksek Yönetim Denetçisi’ne şikayette bulundu

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Eğitim Bakanlığı’nı Ombudsman’a şikayet

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Başkanı Mustafa Baybora, Milli Eğitim Bakanlığı’ndan bilgi alamadıkları gerekçesiyle Yüksek Yönetim Denetçisi İlkan Varol’a şikayette bulunduklarını belirtti.
Baybora yaptığı yazılı açıklamada, 4 Temmuz tarihinde “Bilgi Edinme Hakkı Yasası’nın 5’inci maddesinden hareketle yaz aylarında düzenlenen Kuran kurslarıyla ilgili Eğitim Bakanlığı’ndan bilgi talep ettiklerini ifade etti.
Aynı yasanın 12’nci maddesinin, “İdare, başvuru üzerine istenen bilgi veya belgeye erişimi, başvurunun alındığı tarihten itibaren on beş iş günü içinde sağlar” emrini verdiğine işaret eden Baybora, buna rağmen talep ettikleri konularda Eğitim Bakanlığı tarafından sendikaya bilgi verilmediğini kaydetti.
Yüksek Yönetim Denetçisi İlkan Varol’u ziyaret ederek, idarenin tutumu hakkında şikayette bulunduklarını belirten Mustafa Baybora, konunun idari olarak denetiminin yapılıp yapılmadığının da araştırılmasını talep ettiklerini kaydetti.
Sendikanın Bakanlığa sorduğu soruları da kamuoyu ile paylaşan Baybora, soruları şöyle sıraladı:
“1. Milli Eğitim Bakanlığı yaz aylarında düzenlenmek üzere kaç tane Kuran kursuna izin vermiştir?
2.  Milli Eğitim Bakanlığı’nın izin verdiği bu kursların eğitim yerleri neresidir?
3. Milli Eğitim Bakanlığı’nın izin verdiği kursların amacı ve plan-programları nelerdir?
4. Milli Eğitim Bakanlığı’nın izin verdiği bu kursların eğiticilerinin nitelikleri nelerdir?
5. Milli Eğitim Bakanlığı izin verdiği bu kursları ne sıklıkta denetlemektedir?
6. Milli Eğitim Bakanlığı’nın izin verdiği bu kursları denetleyecek ve bu konuda uzman denetmeni var mıdır? Varsa, kimlerdir?
7. Milli Eğitim Bakanlığı’nın izin verdiği bu kursların güncel ve/veya geçmiş denetleme raporlarının sonuçları nelerdir?”
 
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