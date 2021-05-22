"Projenin bitmesiyle 116 bin dekara yakın bir alanda sulama yapılacak"

TC Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, bugün KKTC’nin verimli topraklarını, ülkelerinin bereketli sularıyla buluşturmak için 277 milyon TL maliyetli Sulama İletim Tüneli’nin hizmete alınmasının mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Dünyada eşi benzeri olmayan asırlık bir rüyanın gerçeğe dönüştüğünü vurgulayan Pakdemirli, KKTC Su Temin Projesi’nin toplam 3 Milyar TL yatırımla hizmete alındığını ifade etti.

Kıbrıslı Türk Halkına, içme, kullanma ve sulama suyu sunulan bu dev projenin, askılı boru sistemiyle 80 km’lik bir hat ile deniz geçilerek, su aktarılan dünyadaki tek proje olduğunun altını çizen Pakdemirli, projeyle KKTC’ye yılda 75 milyon metreküp su ulaştırıldığını ve 50 yıllık tatlı su ihtiyacının da garanti altına alındığını dile getirdi.

KKTC Sulamaları İletim Projesi için 10 Ekim 2017 tarihinde işe başladıklarını anlatan Pakdemirli, Güzelyurt ve Mesarya Sulaması İletim Yapıları projesi kapsamında 5 bin 700 metre uzunluğunda, 4.2 metre çapında bir de tünel inşa edildiğini kaydetti.

Pakdemirli, tünelin, tamamıyla yerli imkanlarla ve Türk mühendislerin eliyle revize edilerek, yeniden kullanılabilir hale getirilen, tünel açma makinesi (tbm) ile açıldığını dile getirerek, iletim tünelinden alınan suyun 4 km hat ile Güzelyurt Ovası’nda yer alan ve önceki yıllarda yer altı suyu ile sulanan 18 bin 730 dekarlık alana iletileceğini belirtti.

“PROJELERİN BİTMESİYLE 250 BİN FUTBOL SAHASINA YAKIN BİR ALANDA SULAMA YAPILACAK”

Serhatköy-Kumköy içme suyu hattı, Kumköy deposu ve Mesarya iletim hattı projeleri için kısa vadede sonuç alınabilecek planlama çalışmalarının tamamlandığına vurgu yapan Pakdemirli, Kuzey Kıbrıs’ta sulama projelerinin bitmesiyle toplam 116 bin dekar, yani yaklaşık 250 bin futbol sahasına yakın bir alanda sulama yapılacağını söyledi.

Böylece KKTC’de şu anda toplam tarımsal arazinin yüzde 9’u sulanabilirken, proje sonunda ekilebilir arazinin yaklaşık yüzde 74’ünde sulama yapılacağını altını çizen Pakdemirli, bu sayede Kuzey Kıbrıs’ın üretiminde ve tarımsal işletme başına düşen net gelirde 20 misli bir artış olacağını belirtti.

Pakdemirli, 8 yıl gibi sürede Mesarya Ovası Sulaması projesi tamamlandığında KKTC’nin ekonomisine yıllık 156 milyon TL’lik bir katkı ve yaklaşık 10 bin kişiye ilave istihdam sağlanacağını kaydetti.

Eşi, benzeri olmayan ve defalarca rafa kalkan projenin Kıbrıslı Türklerin hasreti, TC Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın büyük bir eseri olduğuna vurgu yapan Pakdemirli, TC Cumhurbaşkanı’na şükranlarını sunarak, projeye destek veren KKTC’deki devlet yetkililerine ve emeği geçenlere teşekkürlerini sundu.