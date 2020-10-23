KKTC'de yerel vakalar artıyor

Sağlık Bakanı Ali Pilli, son 24 saatte yapılan 2051 test sonucunda 11 pozitif vakaya rastlandığını, 10 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.

Bakan Pilli, pozitif vakalardan 1 kişinin daha önce tespit edilen vakanın temaslısı olduğunu,10 kişinin ise yerel vaka olduğunu temaslı takiplerinin yapıldığını söyledi.

23 Ekim 2020 Covid-19 genel durumu ise şöyle açıklandı:

Bugün Yapılan Test Sayısı: 2051

Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 11

Ülke dışından gelen vakalar: Yok

Karantinada pozitifleşen temaslı vakalar: 1

Yerel vakalar: 10

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 10

Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı: Yok

Yapılan Toplam Test Sayısı: 208.677

Toplam Vaka Sayısı: 885

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 814

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 66

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 22

Pandemi Otellerinde takip edilen vaka sayısı: 44

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 5

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: Yok