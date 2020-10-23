KKTC'de yerel vakalar artıyor

Sağlık Bakanı Ali Pilli, son 24 saatte yapılan 2051 test sonucunda 11 pozitif vakaya rastlandığını, 10 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.
Bakan Pilli, pozitif vakalardan 1 kişinin daha önce tespit edilen vakanın temaslısı olduğunu,10 kişinin ise yerel vaka olduğunu temaslı takiplerinin yapıldığını söyledi.
23 Ekim 2020 Covid-19 genel durumu ise şöyle açıklandı:
Bugün Yapılan Test Sayısı: 2051
Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 11
Ülke dışından gelen vakalar: Yok
Karantinada pozitifleşen temaslı vakalar: 1
Yerel vakalar: 10
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 10
Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı: Yok
Yapılan Toplam Test Sayısı: 208.677
Toplam Vaka Sayısı: 885
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 814
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 66
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 22
Pandemi Otellerinde takip edilen vaka sayısı: 44
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 5
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: Yok