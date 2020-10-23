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KKTC'de yerel vakalar artıyor

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KKTC'de yerel vakalar artıyor

Sağlık Bakanı  Ali Pilli, son 24 saatte yapılan  2051 test sonucunda  11 pozitif vakaya rastlandığını, 10 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.

Bakan Pilli, pozitif vakalardan 1 kişinin daha önce tespit edilen vakanın temaslısı olduğunu,10 kişinin ise  yerel vaka olduğunu  temaslı takiplerinin yapıldığını söyledi.

23 Ekim 2020 Covid-19 genel durumu ise şöyle açıklandı:

Bugün Yapılan Test Sayısı: 2051

Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 11

Ülke dışından gelen vakalar: Yok

Karantinada pozitifleşen temaslı vakalar: 1

Yerel vakalar: 10

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 10

Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı: Yok

Yapılan Toplam Test Sayısı: 208.677

Toplam Vaka Sayısı: 885

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 814

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 66 

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 22 

Pandemi Otellerinde takip edilen vaka sayısı: 44

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 5

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: Yok

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