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KKTC'de 2 yeni vaka daha

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KKTC'de 2 yeni vaka daha

KKTC'de son 24 saatte yapılan 1960 koronavirüs testinden 2'si pozitif çıktı. Yeni vakaların hava yoluyla gelen kişiler arasından çıktığı belirtildi.

Sağlık Bakanı Ali Pilli, son 24 saatte  yapılan test sayısının 1960 olduğunu, 2  pozitif vakaya  rastlandığını açıkladı.

Bakan Pilli, pozitif vakaların ülkeye hava yoluyla geldiğini, Sağlık Bakanlığı ekipleri tarafından temaslı takibinin yapıldığını söyledi. 

Bugünkülerle birlikte toplam test sayısı 83 bin 301'e, ilk vakanın görüldüğü 10 Mart'tan bugüne toplam vaka sayısı 171'e yükseldi.

Bugüne kadar 137 kişi iyileşip taburcu edilirken, tedavisi halen devam eden 30 kişi var. Hastalardan hiçbiri yoğun bakımda değil.

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