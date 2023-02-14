Kısa devre, yangın çıkarttı

Girne - Lefkoşa Anayolu Boğaz Kavşağında dün sabah meydana gelen yangında bir araçta yangın çıktı.
Saat 08:00 sıralarında, Girne - Lefkoşa Anayolunun Boğaz kavşağı yakınlarında seyir halinde bulunan Berkay Aslantürk yönetimindeki HL 651 plakalı araçta muhtemelen elektrik aksamlarının kısa devre yapması sonucu yangın meydana geldi.
Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Çıkan yangın sonucu aracın makine bölümündeki plastik aksamları ile elektrik tesisatı yandı, makine kapağı yanarak, aracın camı ise ısıdan çatlayarak zarar gördü.
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