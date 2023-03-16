Kıbtek planlı elektirik kesintisi

PLANLI KESİNTİ (GİRNE İLÇESİ)

16 Mart 2023 Perşembe günü orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle saat 09:00 ile yaklaşık 14:00 saatleri arasında; Alsancak Recaioğlu sitesi, Poolland Hırdavatçı ve civarına elektrik verilemeyecektir.