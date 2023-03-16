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Kıbtek planlı elektirik kesintisi

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Kıbtek planlı elektirik kesintisi
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PLANLI KESİNTİ (GİRNE İLÇESİ)
16 Mart 2023 Perşembe günü orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle saat 09:00 ile yaklaşık 14:00 saatleri arasında; Alsancak Recaioğlu sitesi, Poolland Hırdavatçı ve civarına elektrik verilemeyecektir.
Elektrik enerjisi, çalışmaların seyrine göre belirtilen saatten daha erken veya geç verilebileceğinden, şebekede her an elektrik enerjisi varmış gibi davranılması önemle duyurulur. Bölge halkının mağduriyet yaşamaması adına gerekli tedbirleri almasını rica eder, verdiğimiz rahatsızlık için özür dileriz.
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