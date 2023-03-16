Başbakan Üstel ve hükümet ortakları Türkiye’deki deprem bölgesine gitti. Adıyaman’da Gazimağusa TMK öğrencilerinin de hayatını kaybettiği İsias Otel enkazına siyah çelenk bırakan Üstel “Davanın takipçisiyiz” dedi

Başbakan Ünal Üstel ve beraberindeki heyet, Türkiye’deki deprem bölgesine gitti.

Üstel, AFAD İskenderun İlçe Afet Yönetim Merkezini ziyaret etti. Ziyarette TC Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez de Başbakan Üstel'e eşlik etti.

Başbakan Ünal Üstel burada yaptığı konuşmada, deprem yaşandığı andan itibaren Kıbrıs Türk halkının kalbinin Türkiye’deki kardeşleri için attığını söyledi.

Başbakan Üstel, “Gönlümüz, aklımız, kalbimiz Anavatan Türkiye ile birlikte” diyerek, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde acıların paylaşılabilmesi için tek yumruk haline gelindiğini ve seferberlik ilan edildiğini söyledi.

Acılardan ders çıkarmak gerektiğine dikkat çeken Üstel, KKTC’den 49 kişinin yaşamını kaybettiğini dile getirdi ve Şampiyon Meleklerin Adıyaman’da hayatlarını kaybetmelerinin üzüntüsünü derinden yaşadıklarını belirtti.

Başbakan Ünal Üstel daha sonra, İskenderun’da KKTC’den gönderilen konteyner evlerle oluşturulmaya başlanan Şampiyon Melekler Köyü’nü ziyaret etti.

Kıbrıs Türk Dayanışma Platformu ile imzalanan protokol kapsamında toplamda bin prefabrik konutun Türkiye’ye gönderileceğine işaret eden Üstel, “Şu ana kadar 120 adet prefabrik ev gönderildi. Gönderilen prefabrik evlerin hemen kurulumuna başlandı.” dedi.

Konuşmaların ardından Başbakan Üstel ve beraberindeki heyet bölgeye kurulan sağlık çadırlarını (sahra hastanesi) gezerek yatan hastalar ile tek tek ilgilendi.

Öte yandan deprem bölgesinde incelemelerini sürdüren Başbakan Ünal Üstel, Hatay’da kurulan konteyner kenti ziyaret etti. Üstel söz konusu konteyner kentte eğitimlerine devam eden çocuklarla bir araya geldi.

Başbakan Ünal Üstel, deprem bölgelerine gerçekleştirdiği ziyaretini Adıyaman'da noktaladı. Üstel, Adıyaman’da Gazimağusa TMK voleybol takımı öğrencilerinin de hayatını kaybettiği İsias Otel enkazına siyah çelenk bıraktı.

İsias Otel enkazına Kıbrıs Türk halkı adına siyah çelenk bırakan Başbakan Üstel, daha sonra valilik binasına geçerek Adıyaman Valisi ve Adıyaman Başsavcısı ile görüştü.

Başbakan Üstel’e, Başbakan Yardımcısı Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu ile Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı da eşlik etti.

Yürütülen ceza soruşturması hakkında detaylı bilgiler alan Başbakan Üstel şöyle dedi:

“Biz Türk yargısına güveniyoruz. Davayı yakından takip ediyoruz. Kıbrıs Türk halkının, meclisinin ve hükümetimizin gözü kulağı bu davanın üzerindedir.

Bir başbakan olarak değil, bir baba olarak, bu evlatların sorumluluğunu ve acısını yüreğinde hisseden bir insan olarak bu davanın şahsen takipçisiyim.

Kıbrıs’ta evlatlarını yitiren ailelerimiz de, halkımız da bu davanın takipçisidirler.

Yaşananlar yeniden yaşanmasın, bu acıları yaşatanlar başkalarına da aynı acıyı yaşatmasın diyorsak, suçlular hak ettikleri cezayı çekmelidir.

İnanıyorum ki, adil bir yargılama sonucunda, suçlular hak ettikleri ibretlik cezaları mutlaka alacaklardır.”

