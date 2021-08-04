Kıbrıslı Türkler İngiltere’ye girişlerde ‘aşı belgesi’ sorunu yaşıyor

İngiltere, Kıbrıs Cumhuriyeti Sağlık Sigortası Sistemi’ne kaydı bulunmayanların aşıları geçerli saymıyor; COVID-19 aşılarını Kıbrıs’ın kuzeyinde yaptıranların İngiltere’ye girişlerinde sorun yaşanıyor





İngiliz Yüksek Komiserliği, ‘Aşı türü ne olursa olsun, Kıbrıs Sağlık Sigorta Sistemi’ne kaydı olmayanların aşı sertifikalarının İngiltere’ye girişte kabul edilmediğini’ doğruladı.

Kanal SİM’e konuşan Komiserlik, sorunun giderilmesi için İngiliz Sağlık Bakanlığı ve diğer yetkili makamlar nezdinde girişimlerin sürdüğünü de açıkladı.

COVID-19 aşılarını Kıbrıs’ın kuzeyinde yaptıranların İngiltere’ye girişlerinde sorun yaşanıyor.

İngiliz hükümetinin COVID-19 tedbirleri çerçevesinde ülkeye seyahatlere dair düzenlemeleri, Kuzey Kıbrıs’ta aşı yaptıranların İngiltere’ye girişlerini zora soktu.

Yapılan düzenlemelere göre, Dünya Sağlık Örgütü, Avrupa Birliği ve Avrupa İlaç Ajansı tarafından onaylanmış bir aşı yaptırmış olsa bile, Kıbrıs Cumhuriyeti Sağlık Sigortası Sistemi’ne kaydı bulunmayanların aşıları geçerli sayılmayacak.

Ortaya çıkan bu sıkıntı özellikle tatillerini geçirmek üzere Kıbrıs’a gelen ve COVID aşılarını Kuzey Kıbrıs’ta yaptıran öğrencileri etkileyecek. Öğrencilerin temsil edildiği bazı dernekler KKTC makamları nezdinde girişim yapıyor.

Kanal SİM’in ulaştığı Kıbrıs’taki İngiliz Yüksek Komiserliği ise Kıbrıslı Türklerin İngiltere’ye seyahatlerinde aşıyla bağlantılı ortaya çıkan sıkıntıyı çözmek için girişimler yapıldığını açıkladı.

Kanal SİM’in sorularına yanıt veren İngiliz Yüksek Komiserliği, mevcut uygulamayla İngiltere’ye giriş için Kıbrıslı Türklerin Kıbrıs Cumhuriyeti Sağlık Sigorta Sistemi’ne kayıtlı olmaları gerektiğini bildirdi.

“Kıbrıs Sağlık Sigorta Sistemi aracılığıyla aşılarını yaptıran Kıbrıslı Türkler, AB Dijital Covid Pass belgelerini belirlenen çevrimiçi platform üzerinden güvence altına alabilirler” denilen açıklamada, adanın kuzeyinde aşı olanlar için şimdilik bir düzenleme bulunmadığı kaydedildi.

İngiltere açısından Kıbrıs’ın şu anda ‘sarı liste’de yer aldığına dikkat çekilen İngiliz Yüksek Komiserliği açıklamasında ‘AB onaylı aşıları tam olan ve Dijital COVID Sertifikasına sahip olanların, Larnaka veya Baf'tan uçmaları halinde karantinadan muaf tutulacakları’ belirtildi.

Komiserlikten Kanal SİM’e yapılan açıklamada Türkiye’nin ‘kırmızı liste’de yer aldığı da hatırlatıldı ve yalnızca İngiltere’de oturma hakkına sahip İngiliz ve İrlanda vatandaşlarının Türkiye üzerinden Birleşik Krallık'a seyahat edebileceği bildirildi.

İngiliz Yüksek Komiserliği, Kıbrıslı Türklerin yaşayabileceği sorunları gidermek için geçen hafta bir toplantı yapıldığını, İngiltere Sağlık Bakanlığı ve diğer yetkili birimlerle temasların sürdüğünü kaydetti.

