Turizmde Kötü Tablo

Turizm sektöründeki rakamlar 2021’in ilk yarısında 2020’den daha kötü geldi. Her yıl Temmuz ve Ağustos aylarında ülkedeki turistik tesislerin doluluk oranları yılın en yüksek oranına ulaşırken, bu yıl bu rakamlar ülke tarihinin en düşük seviyesinde kaldı

Turizm sektöründeki rakamlar 2021’in ilk yarısında 2020’den daha kötü geldi. Otellerin doluluk oranı Ocak-Haziran döneminde %10.4 oranında kaldı. Umutlar Ağustos ve Eylül’e kaydıKKTC ekonomisinin lokomotif sektörü olarak da nitelenen turizm, sektör temsilcilerinin deyimiyle “yılın ilk yarısında kırıntılarla beslendi.”Standartkıbrısın KKTC Turizm Bakanlığı Turizm ve Planlama Dairesi verilerine göre Ocak-Haziran döneminde ülkedeki turistik tesislerin doluluk oranı sadece %10.4 seviyesinde gerçekleşirken, tesislerde sadece 31 bin 547 kişi konakladı.Turizm sektöründeki rakamlar 2021’in ilk yarısında 2020’den daha kötü gelirken, umutlar Ağustos ve Eylül’e kaydı.Turizmciler, yetkililerinin sadece konuştuğunu umut pompaladığını ancak, açıklanan resmi rakamların bu açıklamaları yalanlar nitelikte olduğuna işaret ediyor.Turizmciler 2021’in ilk altı ayında rakamların neredeyse ülke tarihinin en düşük seviyesine gerileyip “dibe vurduğunu” belirtirken, Kurban Bayramı etkisiyle Temmuz ayının daha iyi geçtiğini söylüyor.Turizm sektörü için en önemli göstergelerin başında gelen doluluk oranları da diğer rakamlar gibi dibe vurdu.Her yıl Temmuz ve Ağustos aylarında ülkedeki turistik tesislerin doluluk oranları yılın en yüksek oranına ulaşırken, bu yıl bu rakamlar belki de ülke tarihinin en düşük seviyesinde kaldı.Bakanlığın verilerine göre, otellerin doluluk oranı Ocak-Haziran döneminde %10.4 oranında kaldı. Nisan ve Mayıs ayının “kapalı” geçtiği 2020’de ise doluluk oranı %24.7 düzeyinde hesaplanmıştı. Veriler, 2021’de altı aylık doluluğun 2020’nin aynı dönemine kıyasla %57.9 oranında azaldığını gösteriyor.Veriler, Mayıs ve Haziran aylarının %14.4’lük dolulukla geçildiğine işaret ederken, tüm sıkıntılara rağmen, Temmuz, Ağustos ve Eylül ayları hala sektöre umut veriyor.Turizm Bakanlığı verilerini baz alarak yapılan hesaplamalar, Ocak-Haziran arasında ülkeye gelen 63 bin 106 yolcunun sadece %49.99’una denk gelen 31 bin 547’sinin turistik konaklama tesislerinde kaldığını gösteriyor.2020’de ülkeye gelen 285 bin 654 yolcunun %65.44’üne denk gelen 186 bin 924’ünün turistik tesislerde konakladığı hesaplanırken, 2021’de konaklayan kişi sayısının %83.1 oranında azaldığı da ortaya çıktı.Turizmdeki keskin düşüş kendisini geceleme sayılarında da gösteriyor. 2020’nin ilk altı ayında 563 bin 851 olan turistik tesislerdeki geceleme sayısı 2021’in aynı döneminde %81 düşüşle 106 bin 925’e kadar indi.Sektör temsilcileri turizmde rakamların en düşük seviyeleri görmesine rağmen yine de birçok turistik tesisin para kazanmayı sürdürdüğüne de dikkati çekiyor. Bu çevrelere göre, ülkedeki turistik tesislerin önemli bir bölümü koronavirüs salgını süresince “karantina oteli” olarak faaliyet gösterdikleri için, gelirlerinde dramatik düşüşler yaşanmadı. Aksine süreci lehine çevirmeyi başaran pek çok tesisin koronavirüs döneminde kâr dahi sağladığını savunuyor.