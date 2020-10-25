Kıbrıs Türk Tabipleri Odası yeni başkanı Yonca Morris

Kıbrıs Türk Tabipleri Odası IX. Olağan Gelen Kurulu dün Kıbrıs Türk Tabipler Odası üyelerinin ve oda üyesi olan milletvekili Dr. Sıla Usar İncirli, eski Sağlık bakanlarından Dr. Gülsen Bozkurt ve Dr. Mustafa Arabacıoğlu ile Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği Başkanı Dr. Özlem Gürkut’un katılımıyla gerçekleştirildi.
Divan Başkanlığını Dr. Gülgün G. Vaiz, sekreterliklerini Dr. Enver Kneebone ve Dr. Nesrin Biçer yaptığıgenel kurul 104 hekimin katılımıyla yapıldı.
Genel kurulda mali rapor ve faaliyet raporunun aklanması ve eski başkanın genel kurula hitabıyla devam etti.
Kıbrıs Türk Tabipleri Odası Başkanlığına tek aday olan Dr. Yonca Morris oybirliği ile seçildi. Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu seçimleri de genel kurulda yapıldı.
KTTO Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu üyeleri şu isimlerden oluştu:
Yönetim Kurulu :
Dr. İdris Deniz
Dr. Erol Barçın
Dr. Ömer Taşargöl
Dr. Sinem Şığıt İkiz
Dr. Ergün Ökçün
Dr. Leman Havuzsalim
Yedek üyeler :
Dr. Onur Çelik
Dr. Zeynep Taşargöl
Dr. Fatma Deniz
Denetleme Kurulu
Dr. Mustafa Arabacıoğlu
Dr. Gülsen Bozkurt
Dr. Turgay Akalın
Yedek Üye :
Dr. Musa Olgu
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