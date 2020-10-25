Kıbrıs Türk Tabipleri Odası yeni başkanı Yonca Morris

Kıbrıs Türk Tabipleri Odası Başkanlığına tek aday olan Dr. Yonca Morris oybirliği ile seçildi

Kıbrıs Türk Tabipleri Odası IX. Olağan Gelen Kurulu dün Kıbrıs Türk Tabipler Odası üyelerinin ve oda üyesi olan milletvekili Dr. Sıla Usar İncirli, eski Sağlık bakanlarından Dr. Gülsen Bozkurt ve Dr. Mustafa Arabacıoğlu ile Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği Başkanı Dr. Özlem Gürkut’un katılımıyla gerçekleştirildi.

Divan Başkanlığını Dr. Gülgün G. Vaiz, sekreterliklerini Dr. Enver Kneebone ve Dr. Nesrin Biçer yaptığıgenel kurul 104 hekimin katılımıyla yapıldı.

Genel kurulda mali rapor ve faaliyet raporunun aklanması ve eski başkanın genel kurula hitabıyla devam etti.

Kıbrıs Türk Tabipleri Odası Başkanlığına tek aday olan Dr. Yonca Morris oybirliği ile seçildi. Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu seçimleri de genel kurulda yapıldı.



KTTO Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu üyeleri şu isimlerden oluştu:

Yönetim Kurulu :

Dr. İdris Deniz

Dr. Erol Barçın

Dr. Ömer Taşargöl

Dr. Sinem Şığıt İkiz

Dr. Ergün Ökçün

Dr. Leman Havuzsalim



Yedek üyeler :

Dr. Onur Çelik

Dr. Zeynep Taşargöl

Dr. Fatma Deniz



Denetleme Kurulu

Dr. Mustafa Arabacıoğlu

Dr. Gülsen Bozkurt

Dr. Turgay Akalın



Yedek Üye :

Dr. Musa Olgu

