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Kıb-Tek, Lefkoşa’da bazı bölgelerde elektrik kesintisi yapılacağını duyurdu

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Kıb-Tek, Lefkoşa’da bazı bölgelerde yarın elektrik kesintisi yapılacağını duyurdu.

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Kıb-Tek, Lefkoşa’da bazı bölgelerde elektrik kesintisi yapılacağını duyurdu
Kıb-Tek, Lefkoşa’da bazı bölgelerde yarın elektrik kesintisi yapılacağını duyurdu.
 
Kıb-Tek’ten yapılan yazılı açıklamada, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle 09.00 ile yaklaşık 17.00 saatleri arasında Gürpınar, Yılmazköy, Serhatköy, Serhatköy Su Pompa İstasyonu, Gayretköy ve bölgedeki tesis ve su motorları, Şahinler, Mevlevi, Türkeli, Lefkoşa/Güzelyurt anayolu üzerinde Türkeli kavşağı ile Zet Karting arasında kalan tesisler, Alayköy ve Metehan Sınır Kapısı Bölgesi, Yenikent Vedat Benzinci’nin güneyine elektrik verilemeyeceği kaydedildi.  
 
Açıklamada, çalışmanın seyrine göre elektrik enerjisi belirtilen saatten daha geç ya da daha erken verilebileceğinden, şebekede her an elektrik varmış gibi davranılması önemle duyuruldu.
 
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