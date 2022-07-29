KIB-TEK İçin ağır fatura

KIB-TEK’te toplam zarar 223 milyon TL’ye ulaştı





Kıb-Tek’in yakıtsız bırakılması ve uluslararası ihalenin yapılmasına engel olunmasının faturası ağır oldu



Kıb-Tek’e ilk etapta getirilen 20 bin ton yakıt, uluslararası ihale yöntemi ile alınmış olunması halinde, 5 milyon dolar daha az para ödenecekti. Yakıtın alelacele talep edilmesiyle birlikte fiyatlar daha da arttı. Geçtiğimiz uluslararası ihalede 35 dolara taşınan yakıt, bu yeni ihalede 70 dolar ton başına taşınacak Yakıtsız ve elektriksiz kalınan dönemde Rum tarafından satın alınan elektrik için ödenecek miktar ise dudak uçuklattı. Rum tarafından toplamda 15 milyon kilowat enerji alan KKTC, bu enerjinin karşılığı olarak Güney Kıbrıs’a 6 milyon dolar yani yaklaşık 110 milyon TL ödeme yapacak. Rum tarafının 6 milyon Dolara fatura ettiği elektriği AKSA 2 milyon 250 bin dolara üretip, satarken, Rum tarafı ile 3 milyon 750 bin dolar fark olması, Kıb-Tek’in ne kadar kötü yöneltildiğini, ülkenin de ne kadar zarara uğratıldığını gözler önüne serdi.

Öte yandan KIB-TEK Yönetim Kurulu eski üyesi Yusuf Avcıoğlu, KIB-TEK'teki toplam zararın 223 milyon TL'ye ulaştığını açıkladı.

Avcıoğlu’nun sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle:

Yakıt Sıkıntısı yaşanan dönemde Güney Kıbrıs’tan Mahsuplaşmaya DAHİL OLMAYAN ve bedeli ödenecek 15 Milyon kWs Enerji alınmış.

Bu 15 Milyon kWs Enerji Alımında, Birim Fiyat olarak 45$(Cent)/kWs uygulanmış. Dolayısıyla,

EAC tarafından üretilen bu Enerjiye;

45 $(Cent) x 15,000,000kWs = 6,750,000 $ ödenecek.

AKSA tarafından üretilse;

18 $(Cent)/kWs x 15,000,000 kWs = 2,700,000 $

Kıb-Tek Buhar Türbinleri ile Üretilse;

17 $(Cent)/kWs x 15,000,000 kWs = 2,550,000 $

Kıb-Tek Dizel Jeneratörleri ile Üretilse;

14 $(Cent)/kWs x 15,000,000 kWs = 2,100,000 $

Aradaki Fiyat Farkı;

6,750,000 $ – 2,100,000 $ = 4,650,000 $

USD/TL Kuru ile 4,650,000 $ = 83,353,575 TL

Özetle:

Zamanında Yakıt İhalesine çıkılmaması sebebiyle, İhalesiz Doğrudan Yakıt Alımlarıyla oluşan 139,567,017 TL’lik zarara ilaveten, Güneyden alınan enerjiye ödenen 83,353,575 TL fark ile birlikte Toplam Zarar, 222,920,592 TL’ye ulaşmış oldu.

Not:

Bu rakama, AKSA’dan alınarak Kara Yolu ile taşınan Yakıt sebebiyle oluşan zarar dahil değildir.







