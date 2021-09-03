KEİ Ofisi kırsal kalkınmayı destekliyor

Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği Kalkınma ve Ekonomik İşbirliği (KEİ) Ofisi, KKTC’de tarım ve kırsal kalkınmanın geliştirilmesine yönelik hibe desteğini sürdürüyor.

KEİ Ofisi, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti arasında imzalanan 2021 Yılı İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması; Hayvancılığın ve Organize Hayvan Barınaklarının Geliştirilmesi Projesi kapsamında Boğaziçi Köyü Organize Hayvancılık Bölgesine Şebeke ve İsale Hattı Projesine 969.988,37 TL hibe desteği sağladı.

KKTC Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, Hayvancılık Dairesi tarafından yürütülen proje için KKTC Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı ile İskele Belediyesi arasında protokol imzalandı. Proje, Su İşleri Dairesi’nin kontrolörlüğünde İskele Belediyesi tarafından tamamlanacak.

Projenin tamamlanmasıyla birlikte, uzun yıllardır su sıkıntısı yaşayan Boğaziçi köyü organize hayvancılık bölgesine kullanma ve içme suyu sağlanmış olacak.





