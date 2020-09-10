Karantina çıkmazı

Ülkede karantina merkezlerinin tamamen dolmasıyla birlikte hükümet hava ve deniz yoluyla ülkeye girişleri dün geceden itibaren 13 Eylül'e kadar durdurma kararı aldı

Ercan Havalimanı'na dün sabah saatlerinde inen uçakta bulunan yolculara karantina merkezi bulunamadı. Toplu halde yol içinde oturan yolcular isyanlara oynadıÜlkede her gün değiştirilen kararlar nedeniyle akıllar karıştı, kimse ne yapacağını bilmiyor. 7 günlük karantina kuralının başladığı ilk gün ülkede sistem çöktü.Sabahın erken saatlerinde Ercan Havalimanı'na gelen yüzlerce yolcu, karantina otellerinin dolu olması ve hazır olmamasından dolayı Ercan'da saatlerce mahsur kaldı.Ercan Havalimanı’ndaki görevliler gelen yolcuları göndermek üzere otobüslere yönlendirmek istedi ancak vatandaşlar otobüslere girmeyi reddetti.Yaşadıkları duruma isyan eden yolcular "Sabahın 3’ünden beridir burada bekliyoruz ne arayan var, ne soran var, çocuklarımız arabaların arka bagajlarında uyudu ve hala tek bir yetkiliye ulaşıp ta bizleri nereye götüreceklerine karar veremediler" dedi.Sokakta kalan yolcular yaşanan duruma isyan etti. O anlar bir vatandaş tarafından kamera kaydına alınırken, vaka sayısındaki artışa rağmen yolcuların toplu halde asfalt yol içinde oturduğu görünüyor.Beklemekten sabrı taşan yolcuların yanı sıra, havaalanında görevli polis subayının ise karantina merkezi bulunması için harcadığı çaba görüntülere yansıdı.