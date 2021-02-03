İŞAD Başkanı Mamülcü uyardı ve bir dizi öneride bulundu

Önlem alınmazsa vatandaş tefecilerin eline düşecek



İŞAD Başkanı Enver Mamülcü, özel sektörü borçlandırmak yerine özel sektöre destek verilmesi gerektiğine dikkat çekti.

Mamülcüoğlu şöyle konuştu:

“Her zaman özel sektörü borçlandırmaya yönelik paketler hazırlanır. Piyasa zaten durdu ve işletmeler işlemiyor. Bankalara ödeme zamanları geldi ancak ödeme yapılamıyor. İŞAD olarak 14 maddelik bir öneri dizisi sunduk. Kamu maliyesine uygun olacak açılımları kabul etmiyoruz. Borcu borçla kapatmak ekonomik akla uygun değil. Yapılacak sübvansiyonlar ve desteklerle sorunu aşabiliriz. Ya devlet tam kapanacak 21 gün özel sektörü ödeyecek ya da Kısmı kapanma ile alınacak önlemler ve desteklerle özelin iş yapmasına imkan verilecek.

Öte yandan İŞAD, özel sektörün çalışabilmesi ve özel sektör istihdamının devamlılığı için hükümete bir dizi öneride bulundu.

İŞAD’dan yapılan açıklamada, öneriler şöyle sıralandı:

“1. Takas odasının kapalı olunan süreçte işletilmemesi, çeklerin en az 3 ay devlet garantisi ile bozulması,

2.Tüm devlet kiralarından en az 1 yıl süre ile kira bedeli alınmaması. Değer kapsamına göre özel ve devlet kira bedellerinin üst sınırının belirlenip, açılış sonrası minimum 6 ay süre ile bu şekilde istenmesi,

3. Elektrik, su ve diğer gider borçlarının ertelenmesi. Kapalı kalınan süreç başlangıç alınarak minimum 3 ay kesinti, kapama yapılmaması. Elektrik ücretlerinde haneye minimum %25 indirim, işletmelere %50 indirim,

4. Kapalı kalınan süreçte yatırımların alınmaması (sosyal sigorta, ihtiyat sandığı vb.) muafiyet sağlanması, açılış sonrası 2 yıl yüzde %80 muafiyet uygulaması,

5. Özel sektör çalışanlarına en az 6 ay süre ile maaş desteği (net asgari ücret),

6. 50 bin ile 250 bin arası, borcu yoktur ve teminat aranmaksızın reel sektöre hibe desteği. Vergi borcu var ise alınan katkının % 50 si kadar vergi ödeme zorunluluğu,

7. Banka kredilerinin kapalı olunduğu sürece kredi taksitlerinin devlet tarafından karşılanması (overdraft dahil). Açıldıktan sonra da faizsiz olarak minimum 3 ay ertelenmesi,

8. Kredi kartı temel ihtiyaç ödemelerinin 3 ay ertelenmesi ve tüm kredi kartı gecikme faizlerin minimum 3 ay alınmaması,

9. İletişim ve internet ödemelerinin faizsiz minimum 3 ay ötelenmesi. Alınan özel iletişim vergisinin kapalı kalınan dönemde alınmaması,

10. Uygun koşullarda, koşulların yumuşatılmış şekilde (%5-6) kalkınma ve/veya diğer bankalardan devlet destekli minimum 60 ay vadeli, 12 ayı ödemesiz işletmelere kredi desteğinin sağlanması,

11. Özel sektörün yurt dışından ithal ettiği mallara en az 1 yıl %50 gümrük ve KDV muafiyeti.

12. Araç seyrüsefer ve sigorta ücretlerinde 1 yıl boyunca en az %50 indirim yapılması,

13. Çalışma İzinleri konusunda 40 gün yatay geçiş süresi olan bir personelin bu süreyi açıldıktan sonra ilk iş günü olarak sayılmasını ve yatay geçiş sırasında istenilen sigorta ihtiyat sandığı borcu yoktur yazılarının istenilmemesi,

14. Temel gıda ve temizlik malzemelerindeki %5’lik KDV oranının sıfırlanması.”

