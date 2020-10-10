banner480
banner69
Heyecanlı bekleyiş
Heyecanlı bekleyiş
9 0
Sterlin uçuyor
Sterlin uçuyor
26 0
 
Acil Durum Hastanesi açılışını bekliyor
Acil Durum Hastanesi açılışını bekliyor
16 0
Cimnastikte özlemle beklenen malzemeler geldi
Cimnastikte özlemle beklenen malzemeler geldi
35 0
Azimkar çiftinin en mutlu günü
Azimkar çiftinin en mutlu günü
66 0
Drift özlemi Kasım 'da bitecek
Drift özlemi Kasım 'da bitecek
16 0
Ermenistan Başbakanı Paşinyan'dan küstah Türkiye açıklaması
Ermenistan Başbakanı Paşinyan'dan küstah Türkiye açıklaması
84 0
banner529

Kapalı Maraş’a ziyaretçi akını

banner476

Kapalı Maraş’ın kısmi olarak açılan bölümüne ziyaretçi akını dün de devam etti

Kapalı Maraş’a ziyaretçi akını
 
Kapalı Maraş’ın kısmi olarak açılan kıyı şeridi ve bazı caddelerine, ziyaretçi akını devam ediyor. Maraş’ın bazı bölgelerinin önceki gün öğle saatlerinde açılmasının ikinci gününde de ziyaretler durmadı.
Mesai saatleri olmasına rağmen ilginin yoğun olduğu Maraş 17.00’ye kadar ziyaret edilebildi.
Maraş’ın kullanıma açılan yaklaşık 1 kilometrelik deniz sahili dün boşken, ziyaretçiler en çok Maraş sokaklarını gezmeyi tercih ediyor. 46 yıldan beri boş kalan ve harabeye dönen yapılar ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.
Özellikle orta ve ileri yaş grubunda ziyaretçilerin Maraş ile ilgili geçmiş anılarını anlatarak sokakları gezdiği gözlemlenirken, yerli ve yabancı birçok ziyaretçinin anı fotoğrafları çekmeyi ihmal etmedikleri görüldü.
 
banner342
banner496
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.