Kapalı Maraş’a ziyaretçi akını

Kapalı Maraş’ın kısmi olarak açılan bölümüne ziyaretçi akını dün de devam etti

Kapalı Maraş’ın kısmi olarak açılan kıyı şeridi ve bazı caddelerine, ziyaretçi akını devam ediyor. Maraş’ın bazı bölgelerinin önceki gün öğle saatlerinde açılmasının ikinci gününde de ziyaretler durmadı.Mesai saatleri olmasına rağmen ilginin yoğun olduğu Maraş 17.00’ye kadar ziyaret edilebildi.Maraş’ın kullanıma açılan yaklaşık 1 kilometrelik deniz sahili dün boşken, ziyaretçiler en çok Maraş sokaklarını gezmeyi tercih ediyor. 46 yıldan beri boş kalan ve harabeye dönen yapılar ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.Özellikle orta ve ileri yaş grubunda ziyaretçilerin Maraş ile ilgili geçmiş anılarını anlatarak sokakları gezdiği gözlemlenirken, yerli ve yabancı birçok ziyaretçinin anı fotoğrafları çekmeyi ihmal etmedikleri görüldü.