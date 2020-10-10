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Maraş'ta hüzün turizmi

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Turizm Bakanı Kutlu Evren, “Kapalı Maraş'ta 'dark turizm' (hüzün turizmi) yapmayı düşünüyoruz" dedi

Maraş'ta hüzün turizmi
Turizm Bakanı Kutlu Evren, 'Hayalet Şehir' kapalı Maraş'ın bir bölümünün halka açılmasını tarihi bir karar olarak değerlendirdi.
Kutlu Evren, 'Hayalet Şehir' kapalı Maraş'ın bir bölümünün halka açılmasını tarihi bir karar olarak değerlendirdi. Kapalı Maraş'ta halka açılan bölgelerde incelemeler yapan Evren, "Kapalı Maraş'ta 'dark turizm' (hüzün turizmi) yapmayı düşünüyoruz" dedi.
Kapalı Maraş'ın halka açılan sokaklarında DHA'ya özel açıklamalar yapan Evren, "Burası tarihi bir bölge. Burada alternatif turizm seçenekleri üzerinde duruyoruz ilk etapta. Burada dark turizm yapacağız. İnsanlar meraklı. 46 yıl kapalı olan bir bölgeyi görmek isteyen ciddi bir turist sayısı olacaktır" diye konuştu.
Kapalı Maraş'ın açılması kararı sonrası Türkiye ve dünyadan birçok turizmcinin kendilerini aradığını ifade eden Evren, "Kapalı Maraş'ın gelecekte bir turizm cenneti haline gelebileceğini" ifade etti.
 
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