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Kanunsuz araç kullananlara af yok

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Lefkoşa Trafik Şubesi polisleri Lefkoşa trafiğinde kanunsuz sürüş yapanlara göz açtırmıyor.

Kanunsuz araç kullananlara af yok

Dün öğle saatlerinde Lefkoşa’da Bedrettin Demirel Caddesi üzerinde, Lefkoşa Trafik Şubesinde görevli motorlu trafik polisi Hasan Yücedağ devriye halinde bulunduğu bir sırada özel plaka takan bir araçta yaptığı kontrolde, söz konusu aracın özel plaka izni olmadığı halde aracına özel plaka takarak seyir ettiğini tespit etti. Araç ve sürücüsü trafikten men edilerek, araç polis merkezine çekilerek ileri soruşturma yapıldı.
Yapılan soruşturmada sürücünün sigortasız araç kullanmak, muayenesiz, seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, plaka kurallarına aykırı hareket etmek ve 7 gün zarfında aracın devrini adına almamak suçlarını işlediği belirlenerek, araç sürücüsüne toplam 2.860. TL para cezası ve 30 ceza puanı kesildi.
 
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