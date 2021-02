Kanser Hastalarına Yardım Derneği’nden yardım çığlığı

Kanser Hastalarına Yardım Derneği, bağışların düşmesi sebebiyle hizmet veremeyecek noktaya geldi. Dernek Başkanı Raziye Kocaismail, “Elde edilen gelir değil hastaya yardımı, kira bedelini dahi karşılayamaz oldu” dedi



Koronavirüs salgını, sadece ekonomiyi, özel sektörü, eğitimi ve kamu hizmetlerini olumsuz etkilemedi, aynı zamanda yardımlarla ayakta kalmaya çalışan yardım örgütlerini, sivil toplum kuruluşlarını da olumsuz etkiledi.

Salgından olumsuz etkilenenlerden bir de Kanser Hastalarına Yardım Derneği. Dernek, yaptığı son paylaşımda gelirlerinin azaldığını, artık hizmet veremez noktaya geldiğini ve kapanma riskiyle karşı karşıya kaldıklarını belirtti.

Açıkamada, “Etkinlikler yapılamıyor, bağışlar yüzde doksan azaldı. Hastanede imdadınıza koşan onkoloji personeli, evlere hizmet taşıyan doktor, hemşire, bakıcı, ve Güney’e hasta götüren ekibin maaşlarını ödeyebilmek imkansızlaştı” denildi. Bu hizmetlerin devamı için Telsim hatlarından tek seferde 4171'e boş sms atarak 26TL veya 4271'ye ABONE UMUT 20 yazıp derneğe her ay 20 TL bağışta bulunulabileceği hatırlatıldı.

Raziye Kocaismail, Kanser Hastalarına Yardım Derneği’nin, ilaç tetkik paraları yanında hasta karyolası, tekerlekli sandalye, tıbbi gereç, havalı yatak, oksijen sistemi, hasta bezleri, kolostomi torbaları, konuşma cihazları, silikon meme, peruk, kol korseleri ve hastadan gelecek her talebi ücretsiz hizmet olarak hastalarına sağladığını da vurguladı.

“Hemen hemen herkesin tanıdığı bir hastanın ve yılda 700 yeni kanser vakasının olduğu ülkemizde Dernek Kocaman bir aileye dönüştü.” diyen Raziye Kocaismail, şu anda 14 bin civarında kanser hastası üyesi olan derneğin bu güne kadar on binlerce hastaya el uzattığını ve maddi-manevi hastanın yanında olduğunu vurguladı.

Kocaismail, “Kanser hastalarının hemen hemen en çok ortak talebinin, aldıkları kanser tedavilerinin durmaması için Devletin ilaçlarını gününde getirmesi ve bizim bunun takipçisi olmamızı istemeleridir. İkinci sırada ise tıbbi malzemelerle maddi yardımdır” ifadelerini kullandı.

Pandemi döneminin başladığı geçen yılın Mart ayında ilk başta çok kötü etkilenmediklerini söyleyen Raziye Kocaismail, “hem Derneğin az bir birikmişi hem de bağışçıların şimdiki kadar etkilenmemiş olması bizi ayakta tutmayı başardı. Dernek içinde de hasta yardımlarını kategorilere koyarak daha dikkatli harcamalarla olmazsa olmaz hizmetlerimizi sürdürmeyi planladık.” Dedi.

Süre uzadıkça herkesin daha da olumsuz etkilendiğini ve bağışlar azaldığını kaydeden Kocaismail, “dükkanlarımız pandemiden dolayı sağlık açısından uzun süre kapalı kaldı ve elde edilen gelir değil hastaya yardımı, kira bedelini dahi karşılayamaz oldu” şeklinde konuştu.

Kanser Hastalarının da pandemi döneminde çok olumsuz etkilendiğini kaydeden Kocaismail, tedavileri için hastanelere gitmek zorunda olan hastaların hep endişe ve korku içinde olduklarının altını çizdi. Kocaismail, uçuşların düzenli olmaması nedeniyle ilaçların gelemediğini, hastaların aldıkları tedavilerin olumsuz etkilendiğini, ilaçlarını alamadıkları zamanların çok olduğunu, tedavisi bitmiş kanser hastalarınınsa kontrol tarihlerinde hastanelere girmekten tedirgin olarak tetkiklerini yaptırmayı geciktirdiklerini belirtti.

“Gerekli gelirin toplanmasını diliyoruz. Çünkü hastalarımız Derneğine güveniyor ve Dernekten her görüşü alabiliyor” diyen Raziye Kocaismail, “Katkı gelmezse pandemi nedeniyle bizler evimizde kapalı olduğumuz süre içinde onkolojide ve hastanede görev yapan, sevdiklerimize hizmet sunan o çalışanların maaşlarını ödeyemememize neden olacaktır” ifadelerini kullandı.