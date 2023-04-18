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Lefkoşa ve Girne Sosyal Sigortalar Dairelerinde yarın uyarı grevi yapılacak
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Kamu-Sen’den grev uyarısı

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Kamu-Sen’den grev uyarısı
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 Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası (Kamu-Sen); hükümet, personel eksikliklerini giderme yönünde yarın mesai  bitimine kadar adım atmazsa perşembe günü Lefkoşa ve Girne Sosyal Sigortalar  dairelerinde uyarı  grevlerine başlayacağını açıkladı.
Konuyla ilgili basın açıklaması yapan Kamu-Sen Başkanı Metin Atan, hükümeti "duyarsızlık ve basiretsizlikle" suçlayarak, sorunlarına çare bulma noktasında hükümet yetkililerinden bir adım göremediklerini kaydetti.
Sosyal Sigortalar Dairesinin, Maliyenin kasasına önemli miktarda katkı koyan birkaç kurumdan biri olduğunu kaydeden Atan, bazı dairelerde personel şişkinliği olmasına rağmen  Sosyal Sigortalar Dairesi’ne “bir odacı bile alınmadığını” ifade etti.
İstişare ve diyalogdan yana olduklarının altını çizen Atan, araç gereç eksikliklerine, alt yapı yetersizliklerine ve personel yetersizliğine dikkat çekerek, “Nüfus artışından dolayı özellikle Girne ve Lefkoşa’da işlemler daha da artı. 55 personel olması gerekirken 33 personel ile çalışılıyor. Arkadaşların dayanma gücü kalmadı. Yarına kadar süreleri var ya personel getirirler ya da perşembe gününden itibaren uyarı grevi koyacağız” dedi.
 
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