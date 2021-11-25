Kalavaç’ta tank topu mermisi bulundu

Kalavaç köyünde bir evin yakınlarında tank topu eğitim mermisi bulundu. Eğitim mermisinin birileri tarafından taşınarak bırakıldığı sanılıyor





Kalavaç köyündeki bir evin yaklaşık 50 metre yakınlarında tank topu eğitim mermisi bulundu.

Olayla ilgili sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan bölge sakini Adil Meraklı’nın paylaşımı şöyle:

“Arkadaki ev benim yuvam.

Eşim ve sevdiklerimle birlikte mutlu, huzurlu ve barış içinde yaşamak en büyük gaylemiz. Evime 50 metre mesafeye nerdeyse havlıya "bomba yanlışlıkla düştü"

Can ve mal kaybı şuan için yok ..Bundan sonraki günler için de garantisi yok.”

Öte yandan Kalavaç köyünde öğleden sonra ‘havan mermisi’ düştüğü haberleri üzerine yapılan incelemeler sonucunda bu merminin havan mermisi değil tank topu eğitim mermisi olduğu ve buraya taşındığı tespit edildi.

Öte yandan Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı yetkilisi tarafından yapılan açıklamada, haber üzerine olay yerine gidilerek yapılan incelemede burada bulunan merminin tank topu eğitim mermisi olduğu ve bu merminin oraya eğitim atışı esnasında düşmesinin imkansız olduğu belirtildi.

Yapılan açıklamada Beyköy Atış Alanı’nda yapılan eğitim atışlarının bulunduğu atış alanı ile tank topu mermisinin bulunduğu Kalavaç köyünün yaklaşık 2,5 km doğusunda olduğunu ve bu merminin oraya atılmasının imkansız olduğu vurgulandı. Yapılan eğitim atışlarında hiçbir zaman o bölgeye nişan alınmadığına dikkat çekilerek, ayrıca burada bulunan merminin yönüne bakıldığı zaman buraya atılmadığının açıkça ortada olunduğu kaydedildi. Merminin bulunduğu şekile bakıldığında doğu-batı istikametinde burada olduğu ancak eğitim sırasında atışların güney-kuzey istikametinde yapıldığı için merminin de güney-kuzey istikametinde olması gerektiğinin altı çizildi.

Bu arada bulunan eğitim mermisinin patlamış bir eğitim mermisi olduğu ve buraya birileri tarafından taşınarak bırakıldığı vurgulandı.



