‘Sahte PCR’den tutuklandı, çıkınca ‘Tatar’a ziyaret’ fotoğrafı paylaştı

Sahte PCR ile havaalanından çıkış yapmak isterken tutuklanan Rabih Rabea ve arkadaşları, sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Tatar’ı ziyaretine ilişkin fotoğraf paylaştı

Sahte PCR ile 18 Kasım’da havaalanından çıkış yapmak isterken tutuklanan yapımcı Rabih Rabea ve arkadaşları, önceki gün sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ı ziyaretine ilişkin fotoğraf paylaştı.notuyla Tatar’ı ziyaretinden foto paylaşan yapımcı, 19 Kasım’da sahte PCR’den mahkemeye çıkarılmış, aleyhinde 3 gün tutukluluk emri almıştı.18 Kasım tarihinde havaalanından sahte PCR testi ile çıkmak isterken yakalanan iki zanlıdan biri olan yapımcı ve beraberindeki bir arkadaşı 19 Kasım’da mahkeme huzuruna çıkarılmıştı.Zanlı yapımcının, arkadaşı aracılığı ile sahte PCR testini Ercan Havalimanı’nda görevli memura ibraz ederek sahte belgeyi tedavüle sürdüğünü belirten Polis, özel hastaneden yapılan araştırmada zanlılar adına herhangi bir PCR testi yapılmadığını hatta kayıtlarının dahi olmadığı tespit edildiğini söylemişti.‘Sahte Evrak Düzenleme ve Sahte Evrağı Tedavüle Sürmek’ suçları ile mahkemeye çıkarılan zanlıların suçlarını kabul ettiği de belirtilmişti.Polisin talebini değerlendiren Yargıç, zanlıların 3 gün tutuklu kalmasına emir vermişti.Sahte PCR ile 18 Kasım’da Ercan’dan çıkış yapmak isterken tespit edilen, 19 Kasım’da çıkarıldığı mahkemece hakkında 3 gün tutukluluk emri alınan yapımcı Rabih Rabea, önceki gün sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ı ziyaretine ilişkin fotoğraf paylaştı.