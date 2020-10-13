Kadınlara ‘self-check’ hatırlatması

Telsim, meme kanseri farkındalık ayı olan Pembe Ekim’de, kadınlara self-check uygulaması kullanımının erken teşhisteki ve meme kanseri konusunda farkındalık yaratılmasındaki önemini hatırlattı



Kıbrıs Sağlık Konseyi, Kanser Hastalarına Yardım Derneği ve Telsim işbirliğinde gerçekleştirilen proje kapsamında hayata geçirilen “Self-check” uygulaması, meme kanseri farkındalık ayı olan ve Pembe Ekim olarak adlandırılan Ekim ayında kadınlara yeniden hatırlatıldı.

Günümüzde birçok insan meme kanseri konusunda çeşitli bilgilere sahip olmakla birlikte, bu hastalığı çok erken aşamalarında tespit edebilecek adımlar atmayı unutmakta veya bu adımları ertelemektedir. Kadınlarda en sık görülen kanser çeşidi olan, birçok hastayı ve ailesini etkileyen meme kanseri hastalığına dair farkındalığı arttırmak için her yıl Ekim ayı boyunca dünya genelinde kampanyalar düzenleniyor.

Meme kontrolü yapmak için gerekli bilgileri sunan “self-check” uygulaması, “Apple store” ve “google play” üzerinden cep telefonuna indiriliyor ve “self-check.de” adresinden ulaşılabiliyor. Uygulama kadınların kendi kendine meme kanseri muayenesi yapabilmeleri için gerekli fotoğraflı anlatımının yanında, kanser hakkında da çok önemli bilgiler içeriyor.



TANPINAR: “SELF-CHECK ÇOK ÖNEMLİ BİR FARKINDALIK UYGULAMASI”

Telsim Genel Müdür Yardımcısı Fevzi Tanpınar, self-check uygulamasının meme kanserini azaltmakta çok önemli bir rol oynadığını ve uygulama sayesinde kadınların kendi kendilerini nasıl doğru şekilde muayene edeceklerini anlaşılır bir dille anlattığını vurguladı. Tanpınar, “Kanser konusunda farkındalık yaratmak ve erken teşhis konulması çok önemli, bu farkındalığın yaratılmasına katkı koymaktan Telsim olarak çok büyük memnuniyet duyuyoruz.” dedi.



