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"Jet Kardeşler"den KHYD'ye 2 bin çift ayakkabı bağışı...

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"Jet Kardeşler"den KHYD'ye 2 bin çift ayakkabı bağışı...
Kanser Hastalarına Yardım Derneği (KHYD), geçtiğimiz günlerde yapılan çağrıların netice vermeye başladığını; “Jet Kardeşler” tarafından 2000 çift etiketli ayakkabı ve terliğin derneğe bağışlandığını duyurdu.

KHYD Başkanı Raziye Kocaismail tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, bağışlanan ürünler Ortaköy’deki 2. El Kıyafet Dükkanı’nda satışa sunuldu.
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