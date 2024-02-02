banner913
banner932
Derviş Mişon Kupası UKÜ ve GG’nin
Derviş Mişon Kupası UKÜ ve GG’nin
17 0
Özkızan: “Halk hiçbir karşılığı olmayan vaatlerle oyalanıyor”
Özkızan: “Halk hiçbir karşılığı olmayan vaatlerle oyalanıyor”
10 0
 
Ombudsman ihalesiz işlemler tespit etti
Ombudsman ihalesiz işlemler tespit etti
19 0
Tüfekçi, dolandırıcılık iddiasıyla polise çağrıldı
Tüfekçi, dolandırıcılık iddiasıyla polise çağrıldı
99 0
Akaryakıt fiyatlarında düzenlemeye gidildi… 95 oktan benzinin fiyatı 32.21 TL’ye yükseldi
Akaryakıt fiyatlarında düzenlemeye gidildi… 95 oktan benzinin fiyatı 32.21 TL’ye yükseldi
33 0
Bölgelere göre yağış miktarları açıklandı… Koruçam’da metrekareye 38 kilo yağış düştü
Bölgelere göre yağış miktarları açıklandı… Koruçam’da metrekareye 38 kilo yağış düştü
31 0
İlaç sıkıntısına karşı işbirliği
İlaç sıkıntısına karşı işbirliği
21 0
banner1012
banner985

İyilik Evi’nde “aile okulu” eğitimleri verilecek

banner974
İyilik Evi’nde “aile okulu” eğitimleri verilecek
banner971
Muhit Vakfı’na ait İyilik Evi’nde “aile okulu” programı kapsamında aile ilişkileri ve sağlıklı gelişim konularında yetişkinlere yönelik sekiz haftalık ücretsiz eğitimler verilecek.
İyilik Evi’nden yapılan açıklamaya göre, Uzman Psikolojik Danışman-Aile Danışmanı Yasemin Eroğlu rehberliğinde verilecek eğitimlerde, sosyal ve duygusal becerilerin geliştirilmesi ve aile içi iletişim, çatışma yönetimi konuları ele alınacak ve sağlıklı bireyler yetiştirmenin sırları üzerinde durulacak.
Her Salı 10.00-12.00 saatleri arasında Lefkoşa’nın Arabahmet bölgesindeki İyilik Evi’nde yer alacak eğitimler için detaylı bilgi 0533 136 1150 numaralı telefondan alınabilecek.
 
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.