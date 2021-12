“İşverenler mecburen işçi çıkaracak”

İşverenler Sendikası Başkanı Metin Arhun, asgari ücret kararını ‘seçim önce popülist bir tavır’ olarak değerlendirdi. Arhun, işletmelerin bu ücreti ödeyemeyeceğini ve mecburen işçi çıkaracağını anlatarak, yargıya başvuracaklarını bildirdi



Yılın üçüncü asgari ücretini belirlemek için dün yapılan komisyon toplantısının taraflarından İşverenler Sendikası Başkanı Metin Arhun, toplantıdan sağlıklı bir sonuç çıkmayacağı gerekçesiyle toplantıyı terk etti.

Komisyonun seçim yasakları içerisinde toplanmasını doğru bulmadıklarını kaydeden Arhun, belirlenen rakamın sadece hayat pahalılığı dikkate alınarak tartışıldığını ve açlık sınırının göz önüne alınmadığını belirtti.

Yeni asgari ücretle ilgili yargıya başvuracaklarını açıklayan Arhun şunları aktardı:

“Toplantı esnasında ciddi bir belirsizlik vardı. Ne biz ne de hükümet kanadı net bir düşünceyle masaya oturamadık. Hükümet 6 bin 500 lira gibi bir öneriyle geldi ancak komisyondan itiraz gelince Bakanla görüşüp yeniden geldiler. Biz ikinci teklifi duymadan toplantıyı terk ettik çünkü bu şartlarda sağlıklı bir karar alınabileceğini düşünmüyoruz. Seçim yasakları siyasilerin direncinin halka karşı zayıf olduğu bir dönemdir. Bu ücretin şu an belirlenmesini seçimlere yönelik bir popülizm olarak görüyorum”

Alınan kararı ‘ülke faydasına olmayan seçim önce popülist bir tavır’ olarak değerlendiren Arhun, birçok sektördeki işverenlerden telefon aldığını, işletmelerin bu ücreti ödeyemeyeceğini ve mecburen işçi çıkaracağını anlattı.

Arhun, konuyu yargıya taşıyacaklarını dile getirerek, “Çalışanlar geçinemiyor evet ama bunun suçlusu işveren değil, kamunun büyüklüğü ve diğer etkenler. İşten durdurmalar başlayacak, daha da kötüye gideceğiz” dedi.

Hükümetin ve işçi kanadının tavrını ‘seçim öncesi popülist yaklaşım’ olarak değerlendiren Arhun, “İşvereni, şirketleri düşünen yok, hele ki şimdi seçim zamanı hiçe sayıldık. Bu genel olarak böyledir. Popülist siyasetçi her zaman çoğunluktan yanadır. Hedef keşke ülkeyi kurtarmak olsa...” ifadelerini kullandı.

“Hedef keşke ülkeyi kurtarmak olsa”

Çalışanlarla ‘et ve tırnak gibi’ olduklarını anlatan Arhun, her zaman çalışandan yana olduklarını belirtti.

Arhun şöyle dedi:

“Türkiye ile rekabet ediyoruz, un krizi de buna bir örnek. Türkiye’deki teşvikler, oradaki üretim ve burada o piyasa aile mücadele ve rekabet ediyoruz ve bu çok zor. Fiyat yükseltip çalışanın ücretine bunu ekleriz ama üretim alanında Türkiye ile rekabet ederken bu denli artışlar yapamıyoruz.

KTHY’yi kapattık, birçoğu can çekişiyor. Dengeyi doğru tutturmazsak çok sayıda çalışan zarar görecek. Çok kişi güneye geçmek için başvurdu, biz bunu mu istiyoruz? İşvereni, şirketleri düşünen yok, hele ki şimdi seçim zamanı hiçe sayıldık. Bu genel olarak böyledir. Popülist siyasetçi her zaman çoğunluktan yanadır. Hedef keşke ülkeyi kurtarmak olsa.

Geçen yıldan bu yıla fiyatlarda %20, 25 civarında arttırılması dengeli bir rakam olacaktı. 6 bin 500 TL’de oy birliği ile evet diyecektik ama bu imkanı bulamadık. Komisyon ve sendikalar baskı altındaydı, çok huysuz bir çalışan temsilcisi gördük. Paramız yok diyoruz ama yüksek asgari ücret belirliyoruz. Ne pahasına? Çalışan yerlerin kapanması ve işçi çıkarmak pahasına. Elbette ki itiraz edeceğiz. İtirazdan 15 gün sonra yeniden komisyon toplanacak ve gideceğiz. Bu atılan adım ülkenin faydasına değil. Yargıya başvuracağız”