“İstismarın boyutu tehlike arz ediyor”

KTÖS, ülkede gerici faaliyetlerin arttığını, küçük yaşta çocukların yatılı dini eğitimlere gönderildiğini, Din İşleri Başkanı’nın da ifade ve düşünce özgürlüğü sınırlarını aştığını vurguladı

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Genel Sekreteri Burak Maviş, son günlerde gündem olan küçük yaşta çocukların yatılı dini eğitimlere gönderilmesini eleştirdi.

Maviş yaptığı yazılı açıklamada, Kıbrıs Türk toplumunun laik yaşam modelini seçtiğinden beri bu tür faaliyetlere şüphe ile yaklaştığını, çeşitli dönemlerde din algısını menfaatleri için kullanmaya çalışanlara karşı mücadele ettiğini anımsattı.

Dr. Fazıl Küçük’ün bu mücadeleyi verenlerin başında geldiğini hatırlatan Maviş, “Ezanın Türkçe okunmasında da, müftünün Türkiye’den değil Kıbrıs’tan birinin seçilmesinde de, tarikatların faaliyetlerinin sınırlanmasında da Kıbrıs Türk toplumunun laik ve demokratik bir duruşu vardır” dedi.

Son yıllarda gerici faaliyetlerin artığı gerçeğiyle karşı karşıya olunduğunu söyleyen Maviş, dini cemaatler, tarikatlar, vb. derneklerin ekonomik kaynağı belirsiz bir şekilde faaliyetlerini açık bir şekilde icra ettiğini ileri sürdü.

Maviş tarikatlara ait derneklerin camilerde, evlerde dini sohbetler yaptığını, yaz aylarında küçük yaşta çocukları Kur’an kurslarına yönlendirdiklerinin basına yansıdığına dikkat çekerek, “hafta içi veya hafta sonu yatılı din eğitimi kursları ile istismarın boyutu orantısız tehlike arz ediyor” dedi.

Din İşleri Başkanı’nın infial yaratan sözlerine de değinen Maviş, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Kıbrıslı Türkler kendi dinini kendi tercihleri doğrultusunda öğrenebilecek olgunlukta olduğunu; aile yapımızı, kültürümüzü, giyim kuşamımızı birinin bize anlatmasına ihtiyacımızın olmadığını, çocukların ise olgunluk çağında istediği din ve ibadet tercihi yapabilecek özgürlüğü ve deneyimi kendinde bulabilecekler. Din İşleri Başkanı’nın ifade ve düşünce özgürlüğü sınırlarını aştı, Din İşleri Başkanı’nın nefret söylemine dönüşen sözleri nedeniyle yetkili makamların harekete geçmesi gerek.”

