İskele’de Kapalı Pazar Projesi hayat buluyor

İskele’de Kapalı Pazar Projesi için düğmeye basıldı. İskele Belediyesi projenin hayat bulması için ihaleye çıkacak. Kapalı pazar yeri özel organizasyonlar için de kullanılabilecek

‘Hizmet Gönül İşidir’ prensibi ile projelerini bir bir hayata geçiren İskele Belediyesi, bir kez daha insan odaklı bir projeye imza atmaya hazırlanıyor. Özellikle kış mevsiminde ihtiyacı daha çok hissedilen Kapalı Pazar için düğmeye basıldı. TC Lefkoşa Büyükelçiliği Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Ofisi’nin destekleri ve İskele Belediyesi’nin öz kaynakları ile yapılacak İskele Belediyesi Kapalı Pazarı Düzenleme Projesi; 15.500 metrekarelik alanda hayat bulacak.PROJE, İKİ ETAPTAN OLUŞACAKKısa bir süre içerisinde ihalesine çıkılması hedeflenen İskele Belediyesi Kapalı Pazarı Düzenleme Projesi, iki etaptan oluşacak. Karkas, Çatı Örtüsüne ait Yapısal Çelik İşler ve Çatı Örtüsü Kaplama İşleri, Balıkçı Stantları, WC Karkas, Altyapı ve Drenaj işleri ile Elektrik Altyapı işlerinin yapılacağı projenin ilk etabının on iki ayda tamamlanması planlanıyor. İskele Belediyesi Kapalı Pazarı Düzenleme Projesi tamamlandığında, yalnızca Pazar yeri olarak kullanılmayacak. Kapalı Pazar aynı zamanda kışta ve yazda özel organizasyonlar için de kullanılabilecek.15.500 metre karelik alanın 3.958 metre karesi kapalı alandan oluşacak İskele Belediyesi Kapalı Pazar projenin içerisinde, 160 stant, 2 büfe, 2 balıkçı standı, WC, 33 Pazarcı otoparkı, 120 araç park yeri, 1.300 metrekare yeşil alan olacak.PAZARCI DA VATANDAŞ DA RAHAT EDECEKİskele’de Onay Fadıl Demirciler Caddesi üzerinde15.500 metre karelik alana inşa edilmesi planlanan İskele Belediyesi Kapalı Pazar projesi, pazarcı esnafı kadar vatandaşı da kışın yağmurdan ve soğuktan kurtaracak. Esnafın ve vatandaşın daha rahat, modern ve sağlıklı bir ortamda alışveriş yapmasına olanak sağlayacak proje, yaz ve kış aylarına uygun şekilde tasarlanacak.