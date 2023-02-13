İskele’de elektrik kesintisi

Lefkoşa, 13 Şubat 23 (TAK): Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek) yarın İskele’nin bazı bölgelerinde 4 saatlik elektrik kesintisi yapılacağını duyurdu.

Kıb-Tek’ten yapılan açıklamaya göre, 10.00-14.00 saatleri arasındaki kesinti, Limak, Artemis, Mehmetçik Plajı, Nuhun Gemisi Hotel, Concorde Hotel, su arıtma tesisleri, Bafra ve Thalassa Sitesi bölgelerinde olacak.

Kesinti, yüksek gerilim elektrik şebekesinde yapılacak bakım onarım çalışması nedeniyle yapılacak.

