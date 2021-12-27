İnsanlığı sorgulatan olay

Alsancak’ta bir köpeğin zehirlenerek öldürüldüğünü açıklayan Altın Patiler Derneği, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
Dernekten yapılan açıklama şu şekilde:
“Alsancak kahveler civarında zehirleme! Bütün çatalköy bölgesinde zehirleme!
Lütfen köpeklerinizi asla tasmasız ve yalnız tuvalet ihtiyacı için dahi çıkarmayınız! Sahipsiz canları koruyunuz zehir olduğunu düşündüğünüz her şeyi imha ediniz”
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