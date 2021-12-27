İnsanlığı sorgulatan olay

Alsancak’ta bir köpek zehirlenerek öldürüldü

Alsancak’ta bir köpeğin zehirlenerek öldürüldüğünü açıklayan Altın Patiler Derneği, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Dernekten yapılan açıklama şu şekilde:

“Alsancak kahveler civarında zehirleme! Bütün çatalköy bölgesinde zehirleme!

Lütfen köpeklerinizi asla tasmasız ve yalnız tuvalet ihtiyacı için dahi çıkarmayınız! Sahipsiz canları koruyunuz zehir olduğunu düşündüğünüz her şeyi imha ediniz”

