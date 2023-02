Adıyaman’da bulunan Gazeteci Alihan Pehlivan orada yaşananları anlattı: “İnanılmaz dramlar var. Adıyaman’da taş üstünde taş kalmadı. Cenazeler yerlerde, ceset torbaları yok"

Adıyaman’da, KKTC kafilesinin olduğu enkazda bulunan Alihan Pehlivan bölgeden bilgi verdi, çok fazla enkaz olduğunu ancak çalışma olmadığını aktardı.

Alihan Pehlivan, üç iş makinesi ile çalışmaların yapıldığı bilgisini verdi.

Üç Türkiye rehberinin daha cansız bedenine ulaşıldığını anlatan Pehlivan, çocukların otelin arka kısmında bulunduğu, ön kısmında ise Türkiye’ye gelen rehberlerin olduğunu paylaştı.

120 Kişinin enkaz altında bulunduğu bilgisini Valilikten aldıklarını ifade eden Pehlivan, “Otelin ön cephesi şu an kazılıyor. Sivil savunmadaki hassas ölçüm cihazlarıyla arama yapılmasını bekliyoruz. İnanılmaz dramlar var. Adıyaman’da taş üstünde taş kalmadı” dedi.

Pehlivan, şöyle devam etti:

“Diğer illerden de ulaşımlar çok zor, yardımlar, telefon, internet yok. İnanılmaz, yüreğin kaldırmayacağı görüntüler var. Otelin ön cephesi şu an kazılıyor. Sivil savunmadaki hassas ölçüm cihazlarıyla arama yapılmasını bekliyoruz. İnanılmaz dramlar var.

Bazı apartmanlarda müdahale hiç yapılmıyor, ulaşım yok, gelinemiyor, gidilemiyor. Telefon kullanmak için 2 kilometrelik yol yürüyorum, enkaz altındaki insanlar inliyor, yardım istiyor, hiçbir şey yapamıyorsunuz. Elleyemiyorsun, dokunamıyorsun, çok farklı, çok büyük yıkım. Enkaz önünde oturmuş hüngür hıçkırarak ağlayanlar var.

Hava buz gibi, sürekli artçı depremler oluyor, dünden beridir boğazımızdan sıcak bir şey geçmedi.”

Adıyaman’daki en yoğun çalışmanın, Kıbrıslı Türk kafilenin olduğu enkazda devam ettiğini söyleyen Pehlivan, orada da Kıbrıs’tan giden ekiplerin çalışma yaptığını söyledi.

“Bazı enkazların başında hiç kimse yok… Buraya ulaşım çok zor. Her taraftan sızlayan, ağlayan insanların sesini duyuyorsunuz ama hiçbir şey yapamıyorsunuz” şeklinde konuştu.

Otel enkazında şu anda 4 iş aracının çalışma yürüttüğünü de belirtti.

"Cenazeler yerlerde, ceset torbaları yok" diyen Pehlivan, durumun 'inanılmaz kötü! olduğunu söyledi.