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İnşaat Müteahitleri'nden Amcaoğlu'na 13. maaş eleştirisi

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İnşaat Müteahitleri'nden Amcaoğlu'na 13. maaş eleştirisi

Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği Başkanı Cafer Gürcafer, Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu’nu eleştirdi.  

Gürcafer, yazılı açıklamasında, Karpaz’daki okul inşaatını yapan müteahhide bir yıla yakın süredir ödeme yapılmazken  “13. maaşın müjdelendiğini” savundu ve şöyle devam etti:

“Karpaz Meslek Lisesi’nin yeni binasının yapımı üye müteahhidimiz tarafından devam ederken bir yıla yakındır ödeme yapmayarak inşaatın durmasına sebebiyet veren Maliye Bakanı, 13.maaş müjdesini vermiştir. Maliye Bakanı Sayın Olgun Amcaoğlu, bu davranışı ile öncelikli olarak kamu maaşlarını ödemekten sorumlu bir Maliye Bakanı olduğunu bir kez daha hepimize deklare etmiştir. Sayın Bakan ‘okul inşaatı dursun yeter ki 13. maaş ödensin’ zihniyeti ile bizlere eylem davetiyesini çıkaran sizlersiniz. Sonra lütfen şikâyet etmeyiniz.”

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