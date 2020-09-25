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Güney'de 8 yeni vaka

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Güney'de 8 yeni vaka

Güney Kıbrıs’ta son 24 saatte yapılan 2 bin 615 test sonucunda 8 yeni vaka belirlendi.

Rum sağlık Bakanlığı yetkililerinin verdiği bilgiye göre, tespit edilen 8 yeni vakanın 4 tanesinin özel girişimler tarafından yaptırılan testlerde ortaya çıktığı, 2 kişinin ülkeye gelen yolculara yapılan testlerde saptandığı kaydedilirken, 1 vakanın Omonia takımı futbolcusu olduğu ve Yunanistan'daki maçtan dönen takıma yapılan testlerde pozitif olduğu belirlendi. Bir vakanın ise Limasol'da bir lise öğrencisinde semptomların ortaya çıkması sonucu yapılan testle belirlendiği açıklandı.
Güney Kıbrıs'ta bugün açıklanan vakalarla birlikte toplam vaka sayısı bin 671'e yükselmiş oldu.

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