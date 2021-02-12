banner583
banner590
FIFA Kulüpler Dünya Kupası Bayern Münih'in
FIFA Kulüpler Dünya Kupası Bayern Münih'in
17 0
Saray’ın protokol kuralları değişti mi?
Saray’ın protokol kuralları değişti mi?
131 0
 
4 tecavüz, 7 tecavüz teşebbüsü!
4 tecavüz, 7 tecavüz teşebbüsü!
140 0
Test sayısı arttı, vaka sayısı düştü
Test sayısı arttı, vaka sayısı düştü
198 0
Ktös: Yüz Yüze Eğitime Sağlıklı Ve Güvenli Dönebilmenin Yolu Aşılama Ve Pcr Testi Yapmaktan Geçer
Ktös: Yüz Yüze Eğitime Sağlıklı Ve Güvenli Dönebilmenin Yolu Aşılama Ve Pcr Testi Yapmaktan Geçer
29 0
Covıd-19 Mücadelesinde Kıbrıs Sosyalist Partisinden Hükümete Ve Sendikalara Çağrı .
Covıd-19 Mücadelesinde Kıbrıs Sosyalist Partisinden Hükümete Ve Sendikalara Çağrı .
15 0
Cimnastikçiler evde çalışıyor
Cimnastikçiler evde çalışıyor
19 0
banner529
banner570

İkinci doz aşıya gidecekler sokağa çıkma yasağından muaf olacak

banner476

İkinci doz aşıya gidecekler sokağa çıkma yasağından muaf olacak
banner601

Sağlık Bakanlığı, 2. doz aşı tarihi gelen kişilerin aşılarını yaptırmak üzere gerek ilçe içinde gerekse ilçeler arası seyahat ederek aşı merkezlerine giderken, aşı kartlarındaki tarih ve yer bilgisinin kontrol edilmesi kaydıyla sokağa çıkma yasağından muaf olacağını açıkladı.

Sağlık Bakanlığı, Covid-19 2. doz aşı tarihi gelen şahısların aşılarını yaptırmak üzere sağlık merkezlerine başvurmaları gerektiğini bildirdi.

Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Covid-19 salgını ile mücadele kapsamında uygulanmakta olan aşı programında 2. doz aşıların yapılmaya başlanması nedeni ile ikinci doz tarihi gelen şahısların aşılarını yaptırmak üzere sağlık merkezlerine başvurmaları gerekmektedir. Gerek ilçe içinde gerekse ilçeler arası seyahat ederek merkezlerimize gelecek kişiler, aşı kartlarındaki tarih ve yer bilgisinin kontrol edilmesi kaydıyla sokağa çıkma yasağından muaf olacaklardır” denildi.
CUMHURBAŞKANI TATAR İKİNCİ DOZ AŞISINI YAPTIRDI

Öte yandan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Covid-19’a karşı ikinci doz aşısını bugün yaptırdı.

Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, dünyada ve ülkede yaşanan Covid-19 pandemisi ile mücadelede önemli olan aşı programı çerçevesinde Türkiye Cumhuriyeti’nden dün gelen 40 bin doz aşı ile birlikte bugüne kadar gelen toplam Sinovac aşısı 80 bine ulaştı.

Açıklamada, ocak ayının ikinci yarısında hızla yükselen vaka sayısının, alınan tedbirler sonucunda düşüş göstermeye başladığına da işaret edilerek, şunlar kaydedildi:

“Diğer ülkeler ve Güney Kıbrıs ile karşılaştırmalı yapılan projeksiyonlar, şubat ayının ikinci yarısına doğru vakalarda plato ve sonrasında kontrollü düşüş grafiğini yakalayabileceğimiz yönündeydi ve şimdi bunu gözlemleyebiliyoruz.

Covid-19 pandemisine karşı mücadelede bundan sonraki süreçte mutant varyantın da ülkemizde olduğu göz önüne alınarak, belirtmek isteriz ki, bu süreç henüz bitmemiştir. Halkımıza düşen en önemli görev alınan tedbirlere  uymaktır. Bu doğrultuda kalabalık ortamlarda uzun süreli kalmamaya, maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uymaya dikkat etmeliyiz.”

banner342
banner603
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.