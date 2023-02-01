Hükümete de karne verildi

KTOEÖS, Hükümete “karne” verdi. Karnede “İslami sınıftan mezun olan Hükümetim, biat etmekten, torpille işe almaya; asgari ücretliyi sefalete mahkûm etmekten; ilhak politikalarına kadar tüm “derslerinden” başarıyla geçtiği belirtildi

Tüm okullarda karnelerin dağıtıldığı dün, Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS), Hükümete ve Milli Eğitim Bakanlığı’na da “karne” verdi.

Sendika tarafından paylaşılan karnede, “İslami (Yeşil)” sınıftan mezun olan Hükümetim, biat etmekten, torpille işe almaya; asgari ücretliyi sefalete mahkûm etmekten; ilhak politikalarına desteğe kadar tüm “derslerinden” başarıyla geçtiği gözlemlendi.

Karnede ayrıca, öğretmenin, öğrencileri hakkındaki görüşüne de yer verildi:

“Öğrencilerimiz verilen talimatlara harfiyen uymalarıyla derslerinde üstün başarı elde etmişlerdir. Şükrancı davranışları kamu yararını yerle bir etmiş, sosyal devlet anlayışını ortadan kaldırmıştır. Velilerinin kendileriyle gurur duymaları kaçınılmazdır.”

