Kamuda en düşük işçi maaşı 15 bin 853 TL oldu

Kamuda en düşük işçi maaşı brüt 19 bin 111 TL olarak belirlendi. Vergi kesintileriyle bu rakam, net 15 bin 853 TL’ye gerileyecek

4 yıl aranın ardından vergi dilimleri açıklandı. Buna göre; vergiye tabi yıllık ilk geliri 15 bin TL olanlar yüzde 10 vergi verecek. İkinci 15 bin TL için ise yüzde 20 vergi ödenecek.

Üçüncü 15 bin TL gelir için yüzde 25, dördüncü 15 bin TL gelir için ise yüzde 30 vergi alınacak.

Bu rakam 5’inci 15 bin TL ve üzeri için yüzde 37 olacak.

Vergi düzenlemeleri sadece kamu çalışanlarını değil, özel sektör emekçilerini de kapsayacak.

Hükümet, “Az maaş alandan az, çok maaş alandan çok vergi alınacak” dese de yeni düzenlemede; üniversite hizmet sınıfındaki kamu çalışanları ile özel sektörde çalışıp bekar olan bir kişi Müdür, Müsteşar, Milletvekili, Bakan, Başbakan ve Cumhurbaşkanı’nın yer aldığı en üst vergi diliminde olacak.

Buna göre; bekar ve erkek olan kamu çalışanlarında brüt maaşı 23 bin 377 TL ve üzerinde olanlar kişisel/özel muafiyet durumuna göre, azami 80,77 TL artış alacak.

Brüt maaşı daha düşük olanların alacağı artış ise sıfır ile 80,77 TL arasında değişecek.

Özel sektörde çalışıp, brüt maaşı 25 bin 840 TL ve üzerindeki çalışanlar ise kişisel/özel muafiyet durumuna göre 2. vergi genişletilmesi sonrasında azami 87,50 TL artış alacak.

Brüt maaşı daha düşük olan özelde çalışanların alacağı artış ise kişisel/özel muafiyet durumuna göre sıfır ve 87,50 TL arasında olacak.

KAMUDA EN DÜŞÜK İŞÇİ MAAŞI: NET 15 BİN 853 TL

Yeni düzenlemeye göre; kamuda en düşük işçi maaşı brüt 19 bin 111 TL olarak belirlendi. Vergi kesintileriyle bu rakam, net 15 bin 853 TL’ye gerileyecek.

Örneğin; söz konusu işçiden sosyal sigorta yatırımları için bin 720 TL, ihtiyat sandığı yatırımları için 955 TL, gelir vergisi için ise 582 TL kesinti yapılacak.

Böylelikle bu çalışanın brüt maaşından yapılacak kesinti yüzde 25 olacak.

Öte yandan kamuda çalışan 4 yıllık işçi ise yüzde 30 vergi ödeyen kesimin içerisine girecek.

Hayat pahalılığının eklenmesiyle bu kişinin brüt maaşı 20 bin 658 TL olacak. Ancak bu rakam kesintilerle 16 bin 881 TL’ye düşecek.

Söz konusu kişiden bin 859 TL sosyal sigorta, bin 32 TL ihtiyat sandığı, 885 TL’de gelir vergisi kesilecek.

