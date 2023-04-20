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Hükümet Palm Beach Otel’i yeniden kiralayacak

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Hükümet Palm Beach Otel’i yeniden kiralayacak
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Devletten 250 bin dolara kiraladığı Palm Beach Otel’i farklı işletmeciye 750 bin Euro’ya kiralayan Sözer Özel, hükümetin sözleşmeyi iptal girişimine isyan etti.
Özel, yıllar önce kumarhanesi ile birlikte kiraladığı oteli işletmek yerine, kiralayarak büyük bir kazancın sahibi olmuştu. 
Hükümetin Palm Beach Otel’i yeniden kiralamak üzere ihaleye çıkması ve 1 milyon Euro ve üzeri bir rakama kiralaması bekleniyor.
Bilfer Palm Beach Hotel and Resorts Limited şu kamuoyu açıklamasını yaptı:
KAMUOYUNUN BİLGİSİNE
KKTC Hükümeti, Gazimağusa’da şirketimizin yasal uzun vadeli kirasında bulunan Palm Beach Hotel’deki sözleşmemizi feshetme kararı aldı.
Ramazan Bayramı’nın hemen ertesinde, Palm Beach’i davalık olduğumuz alt kiracı şirkete vermenin planını yapıyorlar.
Hükümetin almış olduğu bu karar, tarafımızca kabul edilemezdir. Ancak bunun ötesinde, açık bir şekilde devam eden davalar nedeniyle yargıya müdahaledir.
Hükümet, çok bariz bir şekilde hukuk tanımazlık yapmaktadır. İçinde olduğumuz günlerde kararları açıklanacak olan iki ayrı dava söz konusudur. Bu iki davanın sonucunu beklemeden, hükümetin apar topar aldığı kararı şiddetle protesto ediyoruz.
Her türlü yasal hakkımızı sonuna kadar arayacağımız bilgisini, saygıdeğer halkımızla paylaşıyoruz.
 
Bilfer Palm Beach Hotel and Resorts Limited
 
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