Hükümet eğitimcileri aşılayacak aşı bulmalı

Dr. Dizdarlı, hükümetin birilerinin arkasına saklanmayı bırakarak, eğitimcileri aşılayacak aşı bulma noktasında ilerlemesi gerektiğini söyledi



Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi emekli Başhekimi Dr. Bülent Dizdarlı, hükümetin birilerinin arkasına saklanmayı bırakarak, eğitimcileri aşılayacak aşı bulma noktasında ilerlemesi gerektiğini vurguladı.

Dizdarlı, sosyal medya üzerinden ‘Okullar’ başlığı altında bir açıklama yaptı.

Dizdarlı’nın paylaşımı şöyle:

“Okullar

Bu ara çok mesaj alıyorum. Kıbrıs Türk Tabipler Birliği’nin “Hiçbir kurum okulların açılma koşulu olarak öğretmenler ve okul çalışanlarının aşılanmasını öne sürmemektedir” şeklindeki açıklaması hakkında düşüncem soruluyor.

Aslında başta Dr. Cemal Mert arkadaşım olmak üzere bir çok hekim gerekli yanıtları verdi. Ne var ki bana yöneltilen mesajlar bitmedi.

Tek tek cevap vermekten hem yoruldum hem sıkıldım.

Öncelikle şunu söyleyeyim. Siyasetin üst noktalarına gelmiş bakan olmuş kişiler bu dönemde çok konuşmamalı. Konuşacaksa ince eleyip sık dokumalı. Söylemini ondan sonra vermeli.

Toplum yapımızı bilenler bilir ki ; Eğitim Bakanı aleni bir şekilde “çalışanlar aşılanmadan okullar açılamaz” dedikten sonra, bunu geriye sarmak artık çok zordur. Hele bunun ardından Sağlık Bakanı’nın , o çok eleştirdiğimiz selefinin dahi yapmayacağı “gafı” yapmasıyla imkânsız hale gelmiştir.

Fikrimi soranlara açık ve net iki cümlelik kelamım vardır.

Çok önceden de yazdığım gibi, Okullar zamanında söylenen önerilen tedbirlerle aslında hiç kapanmamalıydı ya da çok kısa süre kapanmalıydı.

O tedbirler alınmadı ve kapandı. Şimdi hükümet tekrar açmak istiyor. Ama az önce yazdığım gibi. Söz bir kez yetkili kişinin ağızdan çıktı artık

Bu nedenle şimdi yüklenecekseniz, bir realiteyi ortaya koyan Kıbrıs Türk Tabipleri Birliğine değil, zamanın da söylenenleri dikkate almayanlara yüklenin.

Ve hükümette bir yerlere, birilerinin arkasına saklanmayı bırakıp eğitimcileri aşılayacak aşıyı bulma yoluna gitsin. Zira Pediatrist arkadaşlarımızın da uyardığı gibi evde kalmak çocukların fiziki ve ruhi sağlığına zarar veriyor.”

