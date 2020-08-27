Benli, “Hızlı internet ve çağdaşlık hamlemize köstek değil destek istiyoruz. Toplumun çağdaş hizmet alma hakkının önüne geçilemez, bu bir insan hakkıdır, ihalemizi açtık, kendi öz kaynaklarımız ile her eve fiber optik internet götürünceye kadar çalışmalarımızı sürdüreceğiz.” dedi.

Gönyeli Belediyesi Başkanı Ahmet Yalçın Benli, “Dijitalleşme, hızlı internet ve çağdaşlık hamlemize köstek değil destek istiyoruz. ‘Her Eve Fiber Optik’ projesinden vazgeçmeyeceğiz” dedi.

Gönyeli Belediyesi ‘fiber optik’ projesi hakkında kamuoyunu bilgilendirdi.

Belediye’den verilen bilgiye göre, Gönyeli Belediye Başkanı Benli, konuyla ilgili açıklamasında, Ulaştırma Bakanlığı ile protokol imzaladıktan birkaç hafta sonra Bakanlar Kurulu’nun sebepsiz yere iptal kararı aldığını, sürecin sabote edilmek istendiğini, hükümetin kendi aldığı Bakanlar Kurulu kararını iptal ettiğini savundu.

Ahmet Benli, bu konuda yasal haklarını kullanacaklarını açıkladı.

Benli, “Toplumun çağdaş hizmet alma hakkının önüne geçilemez, bu bir insan hakkıdır, ihalemizi açtık, kendi öz kaynaklarımız ile her eve fiber optik internet götürünceye kadar çalışmalarımızı sürdüreceğiz.” dedi.

Fiber optik projesinin hükümet programlarında da yer aldığını, bilgi ve teknolojinin toplumun en önemli ihtiyacı olduğunu söyleyen Benli açıklamasında, “İş birliği istedik, kabul gördük, protokol imzaladık, yetki aldık, projeyi tamamlayarak kendilerine hediye edeceğiz, söz verdik, şimdi bizi durdurmaya çalışıyorlar, geri dönmeyeceğiz” ifadelerini kullandı.

Benli, projenin Telekomünikasyon Dairesi’nin teknik desteği ve Gönyeli Belediyesi sorumluluğunda yürütüleceğini, tahmini bedeli 1,3 milyon dolar olan projenin finansmanın Gönyeli Belediyesi tarafından karşılanacağını belirtti.