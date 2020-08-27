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Gönyeli'den imza şov

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Gönyeli'den imza şov
Gökhan KUZU
K-PET Süper Lig ekiplerinden Gönyeli bugün tam 7 futbolcuya imza attırdı. Erdinç, Isaac, Sylla, Talat, Ulaş, Azat ve Ahmet Hatay attıkları imzalarla Gönyeli'ye transfer oldular.
Kıbrıs Türk Futbol Federasyonundaki imza töreninde başkan Mehmet Çıldır, koordinatör Osman Emirogluları, yardımcı antrenör Serkan Önet de yer aldılar.
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