Heyecanlı izleyiş

Senenin son güneş tutulması Türkiye'den de izlendi. Birçok ilde güneş tutulmasından güzel görüntüler ortaya çıktı

2022 yılı önemli gök olayları arasında yer alan güneş tutulması dün gerçekleşti.2022’nin ikinci Güneş tutulması dün; saat 13.49’da Akrep burcunda gerçekleşti. Saat 12.40’ta başlayan ve 15.08’e kadar devam eden tutulma, Rusya, Asya'nın doğusu, Ortadoğu, Avrupa’nın birçok bölgesi ve Türkiye’den gözlemlendi.Tutulma, Türkiye’nin birçok şehrinde Güneş’in yüzde 50’si Ay tarafından kapanacak şekilde görüldü.Güneş tutulması, Ay’ın yörünge hareketi sırasında Dünya ile Güneş arasına girmesi ve dolayısıyla Ay’ın Güneş’i kısmen ya da tümüyle örtmesi sonucunda gözlemlenen doğa olayı.Astrolojik etkileriyle birlikte pek çok kişinin heyecanla takip ettiği doğa olayının etkileriyle ilgili pek çok astrolog da çeşitli öngörülerde bulunuyor. Daily Star'ın haberine göre, yeni Ay'a denk gelen Güneş tutulması, Akrep burcunda gerçekleştiği için, bu burcun özelliklerinin tutulmada etkili olacağı öngörülüyor. Astrologlar; cinsiyeti ve yakınlığı yönettiği için ilişkilerde değişiklikler ve farklı dengelerin görülebileceğini söyledi.Türkiye’den gözlemlenebilecek bir sonraki Güneş tutulması ise 2 Ağustos 2027 tarihinde parçalı tutulma olarak gerçekleşecek ve Güneş’in yaklaşık yüzde 80'i kapanacak.Ay’ın Güneş ve Dünya’nın arasına girmesiyle oluşan doğa olayı parçalı güneş tutulması, Gaziantep’te böyle gözlemlendiAlmanya’nın başkenti Berlin’de Güneş tutulması: