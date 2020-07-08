banner411
banner69
Müslüm Baba'dan muhteşem sezon finali
Müslüm Baba'dan muhteşem sezon finali
30 0
Sarı Denizaltı, Çanakkale’yi rahat geçti
Sarı Denizaltı, Çanakkale’yi rahat geçti
355 0
 
"Şampiyonluğumuzu ilan ettik ama sevincimiz kursağımızda kaldı"
114 0
KKTOK – Limasol iş birliği büyüyor
KKTOK – Limasol iş birliği büyüyor
26 0
Şarkıcı Buray, yeni aşka yelken açtı
Şarkıcı Buray, yeni aşka yelken açtı
121 0
Lezzet ve muhabbet durağı:
Lezzet ve muhabbet durağı: "Ora Ocakbaşı"
55 0
BM'den çarpıcı rapor:
BM'den çarpıcı rapor: "Salgınlar hayatımızdan hiç çıkmayacak"
42 0
banner460

Hemşirelerden mevsimlik işçi istihdamına karşı dava

banner27

Hemşirelerden mevsimlik işçi istihdamına karşı dava

Hemşireler ve Ebeler Sendikası, Sağlık Bakanlığı’nın Kovid- 19’la mücadele kapsamında sınır kapıları ve geri hizmetlerde çalıştırmak üzere mevsimlik işçi adı altında hemşire istihdamı yapmaya yönelik girişimine karşı Yüksek İdare Mahkemesi’nde dava açtığını bildirdi.
Sendika genel sekreteri Kenan Akbaş, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
“Konu dava; meslek onurumuzu zedeleyen istihdam şekli olması, hem meslektaşlarımızın iş güvencesiz şekilde çalışmalarına, iş barışının bozulmasına, kamu sağlık sisteminin dinamiklerinin ciddi anlamda zedelenmesine ve kamu sağlığına ciddi tehdit oluşturması nedeniyle açılmıştır. Ayrıca durumun aciliyeti açısından ara emri talebi başvurusunu da yapmış olduğumuzu ve duruşmaların 13 Temmuz Pazartesi günü başlayacağını kamuoyu ile paylaşırız.”
 

banner342
×