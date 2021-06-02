Hayvancılar pes etmiyor

Hayvan üreticilerinin Lefkoşa’daki araçlı eylemleri üçüncü gününe girdi. Birlik Başkanı Mustafa Naimoğulları, 250 aracın halen Lefkoşa'da olduğunu ve eylemin bugün devam edeceğini bildirdi

Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği, Lefkoşa’da önceki gün başlattığı araçlı eyleme dün de devam etti. Eylem bugün de devam edecek.Cumhuriyet Meclisi önünde devam eden araçlı eylemden dolayı Lefkoşa trafiği dün yine kilitlendi.Eylemdeki Kıbrıs Türk Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği üyeleri, Cumhuriyet Meclisi önünü tamamen trafiğe kapattı.Araçlarını Meclis önüne bırakan hayvancılar, Girne Kapısı'ndan Osman Paşa Caddesi yönünde trafiği de araç geçişine kapadı.Hükümetten, sorunlarına kalıcı çözüm bulunmasını isteyen üreticiler, hükümetle bir sonuç elde edemeyince eylemin şeklini değiştirmeye başladı.Eylemciler, polisin Meclis çıkışını araçlarla kapatması üzerine yaya olarak Özgürlük Anıtına yürüdü ve burada oturma eylemi başlattı. Eylem nedeniyle trafiğin tamamen durdurulmasına sinirlenen trafikteki araç sürücüleri, araçlarının kornalarını çalarak eylemcileri protesto etti.Eylemciler “Direne direne kazanacağız, hakkımızı söke söke alacağız” sloganları attı.Eylemciler daha sonra Özgürlük Anıtı önünde yaptığı oturma eylemini sonlandırdı ve eyleme Meclis önünde devam etti.Bir eylemci çan çalarak meclisin demir kapısından atladı. Polis eylemciyi dışarıya aldı. Meclisin demir kapısını halatla devirmek isteyen eylemciler, polisin müdahalesi sonucu engellendi.Birlik Başkanı Mustafa Naimoğulları, açıklamasında 250 aracın halen Lefkoşa'da olduğunu ve eylemin bugün devam edeceğini belirtti.Naimoğulları, Başbakan, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı ve Maliye Bakanı ile önceki gün görüşmeler yaptıklarını ancak uzlaşıya varamadıklarını, üreticinin artık sıkıntılardan bıktığını ve "bazılarının hayvanlarını Kıbrıs Cumhuriyeti’ne kaydettirdiğini" söyledi."İşinizi gücünüzü bırakın ve mücadeleye katılın" çağrısı yapan Naimoğulları, hükümetin yolun sonunu üreticiye gösterdiğini ifade etti. Hayvancının ayrılmayacağını kaydeden Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Başkanı Naimoğulları, 250 aracın Lefkoşa'da olduğunu belirterek bedelini ağır ödeyeceklerini söyledi. "Alnı terlemeyen Tarım Bakanıdır" diyen Mustafa Naimoğulları, üreticinin yolun sonuna geldiğini vazgeçme noktasına geldiklerini belirtti.Naimoğulları, “Bu eylem sonuna kadar, üreticinin Kıbrıs Türk halkının sesi duyulana kadar devam edecektir, yaptığımız gelecek mücadelesidir” dedi.Kıbrıs Türk Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mustafa Naimoğulları, Lefkoşa trafiğinin eylemden dolayı sıkıştığını ancak geçici bir eylem olduğunu, rahatsızlık verildiyse polisten de vatandaştan da özür dilediklerini ifade etti.1. Üreticinin Sütek’ten günü geçmiş alacağı olan % 55’lik kısmın karşılığı olan 14 milyon civarındaki alacağının ödenmesi,2. Arpa fiyatının 2021 yılı sonuna kadar artırılmaması,3. Koyun, keçi ve inek sütüne artış yapılması,4. 2,35 krş/lt’den borsadan satılan inek sütünün derhal taban fiyatının yükseltilmesi,5. Keçi sütüne kesinlikle alım garantisi verilmesi,6. Bakan Çavuşoğlu’nun belirttiği gündemdeki paket açılımında, küçükbaş hayvancıya verilecek desteğin miktarının açıklanması ve yem desteği yapılması.