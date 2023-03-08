CTP Milletvekili Devrim Barçın, Spor Dairesi’nin büfeye tek seferde 84 bin TL, Atatürk Stadyumu’na tek seferde 52 bin TL’lik benzin ödemesi yaptığını, ayrıca sporla ilgisi olmayan insanlara “başarılı sporcu ikramiyesi” adı altında binlerce lira verildiğini, maaşa bağlandıklarını iddia etti; Vakıflar Bankasına da üç adet lüks araç alındığını belirtti

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulunda dün CTP Milletvekili Devrim Barçın, “Halka Değil Yandaşlara Harcanan Bütçe Kalemleri” başlıklı bir konuşma yaptı.

Ülkenin kaynaklarının “çarçur edildiğini” söyleyen Barçın, Spor Dairesinin yaptığı harcamalara işaret etti.

Başbakanlığa bağlı Spor Dairesi’nin harcamalarında ciddi anomaliler olduğunu söyleyen Barçın, dairenin büfeye tek seferde 84 bin TL, Atatürk Stadyumu’na ise yine tek seferde 52 bin TL’lik benzin ödemesi yaptığını, ayrıca sporla ilgisi olmayan insanların milli sporcu olarak belirlendiğini ve “başarılı sporcu ikramiyesi” adı altında binlerce lira verildiğini, maaşa bağlandıklarını iddia etti.

Barçın, Sayıtaşlığı bu kapsamda göreve davet etti.

Spor Dairesi’nde bir büfenin bulunduğunu ve dairenin tek seferde 84 bin TL bu büfeye ödeme yaptığını belirten Barçın, “Spor Dairesi’nin bütçesinde izaz ikram noktasında böyle bir kalem miktarı olmamasına rağmen hangi gerekçeyle 84 bin TL tek seferde ödeniyor? Sayıştay, Spor Dairesi bütçesinin usulüne uygun olarak harcama yapıp yapmadığını denetlemeli” dedi

Barçın ayrıca, aynı fondan Atatürk Stadyumu’na bir kalemde 52 bin 276 TL benzin alındığını belirterek, “Jeneratör için mi alındı? Jeneratörün arızalı olduğu iddiası var. Hangi gider için harcandı bu benzin? Sayıştaylığın bu noktalara gitmesi gerek” ifadelerini kullandı.

Milli sporculukla uzaktan yakından ilgisi olmayan, lisansı ya da hiçbir evrakı bulunmayan bazı kişilerin, Spor Dairesi tarafından milli sporcu ilan edildiğini söyleyen Barçın, “Başarılı sporculara ödül ve ikramiye benzeri ödemeler kalemi var. Sporun ‘s’si ile uzaktan yakından alakası olmayan öyle isimler var ki… Bu kişilere başarılı oldukları iddiasıyla 5 bin lira, 4 bin lira, maaş gibi para çıkarılıyor” dedi.

Barçın, “Bizim öyle milli sporcularımız bar ki; bu desteği alamadıkları için dava açmak zorunda kalıyorlar. Ama Spor Dairesi’nin şu anda başında olan kişiler kendi yandaşlarına maaş bağlıyorlar” şeklinde konuştu.

Konuşmasının devamında "Vakıflar Bankasına hiç ihtiyaç olmadığı halde 3 tane sıfır lüks Audi marka araç alındığını" belirten Barçın, bu ve bunun gibi nedenle toplumun yapılan kesintilere de güvenmediğini ifade etti.

TAÇOY: “SAYIŞTAY İNCELEMESİNDEN KAÇAN KİMSE OLAMAZ”

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy ise “Sayıştay incelemesinden kaçan kimse olamaz” diyerek, tüm sporculara özellikle ferdi spor yapanlara Spor Dairesinin Başbakanlık kanalıyla yardım yapıp maaş bağladığını ifade etti.

Atatürk Spor Salonundaki yakıt ödemesinin, plakalar bazında dökümlerinin kayıtlarda olduğunu ifade eden Taçoy, Atatürk Stadyumuna yapılan yatırımın da Planlama ve İnşaat Dairesinin belirlediği şekilde yapıldığını dile getirdi.

